【衣物收納】轉季衣物收納大法　專家：羽絨切忌用真空袋壓縮

即將踏入5月，天氣回暖，又是時候準備轉季，將冬天衣物收起。但原來不同衣物亦有特別的收納技巧，用錯方法小則影響外型，大則可破壞衣物功能，縮短其壽命。雜物諮詢師阿橙就曾接受TOPick訪問，為大家解構羽絨及冷衫的收納方法，以及需要注意的事項。

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羽絨不宜摺疊及壓縮

不少人為了騰出更多空間放置衣物，會選擇將羽絨放入真空袋，並用抽空機將羽絨內的空氣抽走，使它變薄以便收納。但阿橙表示，過份擠壓羽絨可能會破壞羽絨毛的組織，降低其保暖功效。正確做法應為把羽絨掛起或平放，避免被其他衣物擠壓。

▲ 羽絨應掛起或平放。（資料圖片）

戶外服裝品牌Patagonia太古分店店長張達康（Sam）解釋，羽絨保暖的原理是利用絨毛間的空氣層來鎖住暖空氣，從而達到保暖功效。使用抽空機會令羽絨失去空氣層，換言之失去本來的保暖能力。倘若遇上逼不得已要將羽絨摺細存放的情況，例如出國旅行需把羽絨放進行李喼，建議在到埗後盡快把它拿出來，讓羽絨靠本身物料彈性，回復至原有厚度，恢復保暖能力。

衣架掛冷衫需注意重量分佈

不少人為求方便，會用衣架掛冷衫，但如果用平常掛棉質衣物的方式，便會發現冷衫的肩膀位置「起角」，甚至整件衣服拉長，導致走樣。其實掛冷衫亦有秘訣，重點在於將它的重量平均分佈在衣架上，防止變形，方法如下：

一：把冷衫攤平，豎向對摺

二：把衣架放在冷衫上，其中一邊等腰貼著腋窩位置（衫袖接駁位）

三：把兩個衫袖翻上來，塞進衣架裡

四：最後把冷衫尾部翻上來，塞進衣架裡。

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責任編輯：羅嘉欣