【童星走樣】9歲童星嗯哼變哨牙下顎突　媽媽澄清非淋巴問題影響外觀【附醫生解說】

▲ 童星嗯哼長大走樣變哨牙下顎突，網民質疑是健康出問題影響外觀。

多年前內地綜藝節目《爸爸去哪兒》，有不少星二代出演，當時內地女星霍思燕和丈夫杜江的4歲兒子「嗯哼」，其可愛萌樣大受觀眾歡迎，很多人期待他長大如同爸爸成為小帥哥。近日，媽媽在網上分享兒子影片，嗯哼已9歲了，不過有網民指他變下顎突牙齒不齊，擔心疑是腺樣體肥大出問題影響外觀。

9歲童星走樣？

綜合內地傳媒報道，大陸女星霍思燕和丈夫杜江結婚約10年，育有1兒「嗯哼」現時已9歲，杜江於2017年跟兒子一起出演綜藝節目《爸爸去哪兒》第五季，當時嗯哼大約3至4歲。嗯哼是活潑愛搞鬼的小男孩，加上可愛的模樣，大受觀眾喜愛。

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霍思燕不時透過社交媒體分享親子日常，近日杜江新電影《驚天救援》上映，電影以救火題材，兒子嗯哼出動幫手宣傳。霍思燕22日（上周六）上載了一段兒子穿消防服的影片，數年前的嗯哼穿上消防服很可愛，當他走過一部消防車時再出現，立即變成了現在長大的模樣，同樣穿上消防服，由小時的可愛變成帥氣。媽媽有感兒子「跑着跑着就長大了」。

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網民質疑腺樣體出問題

不過，有不少網民將焦點放在嗯哼的樣子上，指他走樣了，有網民認為他的嘴部有些凸出，下顎突，似牙齒不齊，亦有見他時而合不上嘴，擔心其外觀是受病患影響，提及可能是「腺樣體」問題。留言包括︰「一定要給嗯哼寶貝矯正牙齒，看看是不是腺樣體肥大」、「睡覺時張口呼吸，放鬆的時候也是微張嘴的小朋友，確實應該去醫院耳鼻喉科檢查一下腺樣體的問題哦。」

霍思燕回覆網友，附上掩面笑哭的表情符號，回覆說「醫生說不是」，似乎她也因為兒子的外觀下顎問題，帶他去看醫生進行檢查。

有網民安慰道可能嗯哼只是換牙後的短暫情況，換完了恒齒再大一些或會改善，有的不覺得外觀有異。「好像並沒有吧，沒有很誇張而且側面不凸」和「我覺得他從小就長這樣唉」等。

醫生講解腺樣體肥大

就兒童腺樣體肥大問題，TOPick訪問了耳鼻喉科專科醫生林偉雄醫生，林醫生指出「腺樣體」在鼻咽位置，鼻孔最裡面的地方，屬於鼻咽內淋巴集結組織之一，協助免疫力系統功能，屬身體免疫系統一部分，而兒童腺樣體肥大很常見，因兒童本身免疫系統比較活躍，尤其5歲或之前一般腺樣體較大，之後會慢慢萎縮，所以青少年、成人甚少出現腺樣體肥大。

如小朋友出現腺樣體肥大，或會出現一些徵症，包括鼻塞，難以用鼻呼吸，變相用口呼吸，如長期用口呼吸或會影響面形的成長。由於小朋友上呼吸道較狹窄，主要用鼻呼吸，如難以用鼻抖氣有阻塞，有機會出現睡眠窒息症，會影響睡眠質素阻礙成長發展黃金期，現時3、4歲小朋友進行腺樣體、扁桃腺手術屬普及。此外，如果孩子經常中耳炎、中耳積水，有可能是腺樣體發炎肥大所致。此外，本港空氣質素差，不少小朋友因而出現鼻敏感，敏感嚴重有機會出現鼻咽淋巴組織肥大。

腺樣體面容

腺樣體肥大腫脹是否出現「腺樣體面容」，林偉雄醫生指不一定是必然關係，兒童出現「腺樣體面容」涉及很多因素，如腺樣體問題出現的年齡時期，另有些研究指腺樣體愈大愈易影響面容，而不同人對腺樣體肥大阻塞的反應不一。

腺樣體會影響到生長荷爾蒙分泌，而「腺樣體面容」指腺樣體肥大影響面部上頜骨發育，或出現門牙突出、上唇突出等面容特徵。不過，林醫生提及要出現「腺樣體面容」不是一朝一夕，本港很少相關的案例。不少家長當發現小朋友出現睡眠窒息症、中耳炎、鼻過敏等徵狀，大多已求醫，醫生會診斷是否腺樣體肥大問題所致，及早處理和醫治。

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責任編輯︰顏紫燕