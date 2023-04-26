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【家庭悲劇】疑不滿女兒霸用廁所太耐　79歲老父持拐杖重擊女兒後腦亡

親子 15:10 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

因不滿女兒霸用廁所太耐，79歲老父疑持拐杖重擊女兒後腦，重傷不治。

台南一名79歲顏姓老翁，本周一（24日）疑因不滿49歲大女兒佔用廁所太久，父女爆發口角，涉嫌以拐杖攻擊對方右後腦勺，導致女兒傷重不治。案發後，顏翁供稱女兒是自行跌倒，不過，警員到場搜證發現，現場血跡位置不像跌倒所噴濺，戳破顏翁的謊言！

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【童學園】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪　村校版「野人老師」做學生「Keyman」

綜合台灣傳媒報道，事發於4月24日早上7時多，台南一名79歲顏姓老翁與49歲大女兒同住，父女相依為命。惟顏翁脾氣麻麻，當日疑因不滿女兒佔用廁所太久，兩人爆發口角後，他竟趁女兒洗臉時，持拐杖敲打女兒右後腦勺，女兒當場頭破血流倒地不起。救護車抵達現場，失去意識的女兒躺在擔架，準備陪同去醫院的顏翁，拄著拐杖行動緩慢地上車，女兒送往成大醫院急救後延到深夜10時多宣告不治身亡。

台南市警五分局北門派出所，於24日深夜接獲院方通報，指有民眾在住家內發生意外送院死亡。警方立即派員赴現場處理，顏翁起初表示死者是不慎跌倒受傷，但警員在現場發現，死者倒地處血跡噴濺痕跡，應非意外跌倒致死，立即封鎖現場並通知鑑證人員到場搜證。初步驗屍證實死者頭部受傷，疑蜘蛛腦膜下出血致死，惟真正死因將待進一步解剖才能正確釐清。

顏翁在警局調查時，神情沒有明顯傷心難過，更沒有懊悔等情緒波動，他大部分的時間在「發呆」，說話也不多，而顏翁的家人對悲劇低調不回應。據了解，顏翁和未婚大女兒同住一處，之前沒有家暴紀錄。

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責任編輯︰王明芳

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