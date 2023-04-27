【慘食死貓】高鈞賢分享家居片被屈扮香港豪宅　獲網友平反：沒說是香港的家

2005年奪首屆「香港先生」冠軍、現年38歲的高鈞賢（Matthew），2014年離巢TVB後，主力內地發展，到近年回香港拍劇。

最近高鈞賢戮力經營內地社交平台，不時拍片在網上分享家居生活。近日他拍片介紹寓所，網友見房子裝修豪華，議論紛紛，有網民誤以為他是介紹香港豪宅，大讚他有錢。

但搞笑的是有人竟「踢爆」他家中是內地插座，暗示他將廣州家居「變成」香港豪宅，更有傳媒傳載，暗寸他講大話，不過事實是高鈞賢由始至終都沒說豪宅在香港的，有心水清的網民更為他平反︰「人家也沒說是香港的家，一直被駡。」

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分享四折買名牌

片中，高鈞賢身材樣貌keep得相當好，不少網民讚他「帥」及「靚仔」。他先分享家中的成員，即兩隻貓貓「Simba」及「Niki」，又指自己愛煮家常菜招呼朋友。高鈞賢家中十分寬敞，亦很整齊清潔，客廳非常濶落，擺放了很多大大小小的bearbrick公仔。

高鈞賢自爆家裹有四間房，但因為他喜歡儲名牌及限量版波鞋，所以所有房間都被塞滿了，他更帶大家看他衣櫃的珍藏，分享他收藏的名牌袋及限量版鞋T恤、波鞋，更教大家如何可以四折買到特別版LV及其他名牌好物。

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網友猜是同居屋

不過，家居片播出後，有網民誤以為是他介紹香港的豪宅，驚嘆他寓所應該房價逾千萬，十分富貴，更有網民自以為突破盲腸，指屋內的插頭是內地︰「我看到插頭是內地用的」，質疑他講大話扮有錢，駡他︰「自己都看不起自己，內地樓扮香港樓，XX鬼」，又說︰「這是在廣州……而且是同居，他女朋友的房子，怎樣變成香港自己的房子了？」

不過，不少心水清的網民都為他平反︰「我就奇了怪，人家也沒說是香港的家，一直被駡。」、「佢都冇話間屋係香港」、「就算廣州也不便宜」。不過，不少網友都猜測這是他與女友的同居屋，更指他女友在旁幫他拍攝︰「人家女人在旁邊」。

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