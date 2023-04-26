【審計報告】平機會處理部分投訴個案需時甚久　有個案近3年方完成

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審計報告指出，平機會處理部分投訴個案需時過長，有個案甚至要用1064天才完成。

審計署指，平機會在2018至2022年間雖然達到75%投訴個案在6個月內完成處理的服務承諾，但署方分析期間的2,800宗已完成處理投訴個案時發現，有128宗，即5%需時逾年才完成處理，這些個案完成的時間介乎369至1,064天，平均需時551天。審計署並揀選25宗需時甚久的個案審查，發現大多沒有擬備調查計劃，亦有5宗未向負責監察投訴個案的處理進度的法律及投訴專責小組全面匯報。審計署認為，平機會需要調查投訴需時甚久才能完成調查或調停的原因，並探討可盡量縮短完成處理投訴個案時間的措施。

另外，平機會政策、研究及培訓科透過進行研究項目，監察社會上存在歧視的趨勢，並向政制及內地事務局等提出政策措施的建議，而會方可藉內部資源或外判第三方進行研究項目。審計署發現， 平機會在2013至2020年期間決定了12個內部研究項目，惟全部均只涉及與《性別歧視條例》有關的事宜，而不涉及與另外3條反歧視條例，即《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》，亦有1個研究需時超過2年才完成 。

另外，平機會在2016/17至2021/22年度並委託了12個研究項目，其中2個項目只涉及外判數據收集工作，於2022年5月或之前完成。其餘10個項目全部延遲完成，延遲時間介乎2.4至27個月，平均延遲10.9個月；而在截至去年12月仍在進行的3個項目中，截至上月也只有1個項目公布了研究結果。審計署認為，平機會需要加緊完成已委託但未完成的研究項目，並考慮日後在研究項目服務合約中加入延遲完成研究工作的罰則

平機會2016年3月就歧視條例檢討向政府提交意見書，包括提議就在港華人之間的歧視、加強《性別歧視條例》下有關性騷擾的保障、基於性傾向、性別認同和雙性人身分的歧視，以及年齡歧視進一步諮詢及研究，不過至今未有大進度，前兩者分別在2020年6月及2020年11月展開研究及檢討並已提交報告，並鑑於議題敏感又複雜，正與局方商討及研究，而後兩者則分別正重寫諮詢文件及進行初步研究。

此外，平機會抽查平機會2018至2022年期間20項款額達5萬元以上的貨品及服務的採購，發現總務室人員2021年3月採購32張附有擋板和摺疊式會議桌和3張中型高背網椅，其後接獲10名供應商報價，最低者為2.1萬元，惟最終由第二高即95,504元的報價獲推薦和批准，原因是會議桌在設計和用料上較為穩固，而且設有安全鎖，使用時更為安全，同時亦有8年保養。審計署指，安全鎖和保用期長短的要求並未在購買物料申領表中訂明，也沒有文件記錄顯示在邀請報價時曾向準供應商表達有關要求，認為平機會需要採取措施加強屬下人員遵從《採購手冊》。

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記者：黃小冰