【香港小姐】TVB咪神晒性感婚照如待嫁新娘　陳婉衡擁姣好身材常派福利【多圖】

娛圈又有好消息?TVB咪神陳婉衡(Alycia)於IG貼出婚照,披上嫁衣的她如待嫁新娘一樣,向鏡頭報以甜美笑容留影。

以豐滿上圍和蜜桃臀見稱的陳婉衡不時大派福利,她除了是一名藝員外,同時是一名瑜伽教練和健身教練。

陳婉衡披嫁衣

陳婉衡於IG分享性感婚照,身穿低胸及透視婚紗的她將3D好身材盡露人前,她寫道:

I have a problem with hoarding photos and never posting them.

Here are some taken last year that I’ve been hoarding for no reason at all. 🙈