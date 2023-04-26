【香港小姐】TVB咪神晒性感婚照如待嫁新娘 陳婉衡擁姣好身材常派福利【多圖】
娛樂 16:07 2023/04/26
娛圈又有好消息？TVB咪神陳婉衡（Alycia）於IG貼出婚照，披上嫁衣的她如待嫁新娘一樣，向鏡頭報以甜美笑容留影。
以豐滿上圍和蜜桃臀見稱的陳婉衡不時大派福利，她除了是一名藝員外，同時是一名瑜伽教練和健身教練。
【明星扮靚】陳婉衡16日修出馬甲線 Alycia三點式派福利騷驕人身段【多圖】
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陳婉衡披嫁衣
陳婉衡於IG分享性感婚照，身穿低胸及透視婚紗的她將3D好身材盡露人前，她寫道：
I have a problem with hoarding photos and never posting them.
Here are some taken last year that I’ve been hoarding for no reason at all. 🙈
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事業多線發展
陳婉衡自6歲便跟家人到加拿大生活，先後於2011年及2012年參加《溫哥華華裔小姐競選》及《香港小姐競選》，她於落選後在TVB娛樂新聞台擔任主播，亦有主持J2節目包括《3日2夜》及《Go! Yama Girl》，姣好身材令她被封為TVB咪神。
除了從事演藝工作外，陳婉衡亦考獲瑜伽導師牌及健身教練牌，大方分享健美心得。
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撰文 : TOPick柴犬出動