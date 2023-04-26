【米芝蓮2023】米芝蓮飲食指南2023出爐 廚魔名人坊、四季酒店「Noi」等11間一星餐廳上榜
社會 15:16 2023/04/26
米芝蓮飲食指南一直是不少潮人的飲食指標，米芝蓮今(26日）公布香港澳門米芝蓮指南2０２３的名單。今年共67間餐廳奪得米芝蓮一星殊榮，其中11間新上榜，包括香港粵菜「廚魔名人坊」及香港四季酒店的意大利餐廳「Noi」。獲推薦的名單如下。
新上榜一星：
D.H.K疊囍居
Estro
蜀道
Godenya
Kappo Rin 凜割烹
Nagamoto
Neighborhood
Noi
The Chairman
The Demon Celebrity 廚魔名人坊
The Huaiyung Garden 准陽曉宴
其他一星餐廳：
8 1/2 Otto E Mezzo Bombana（澳門）
Andō
Arcane
Beefbar
Belon
Chaat
Duddell's 都爹利會館
ÉPURE
福臨門（灣仔）
富豪
Gaddi's 吉地士
Hansik Goo
何洪記
I M Teppanyaki & Wine 鑄‧鐵板燒
御寶軒
蘇浙滙
甘牌燒鵝
麗軒
留園雅敘
六福菜館
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記者：陳麗娜