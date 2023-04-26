【米芝蓮2023】米芝蓮飲食指南2023出爐　廚魔名人坊、四季酒店「Noi」等11間一星餐廳上榜

▲ 米芝蓮2023指南今日出爐。(陳靜儀攝)

米芝蓮飲食指南一直是不少潮人的飲食指標，米芝蓮今(26日）公布香港澳門米芝蓮指南2０２３的名單。今年共67間餐廳奪得米芝蓮一星殊榮，其中11間新上榜，包括香港粵菜「廚魔名人坊」及香港四季酒店的意大利餐廳「Noi」。獲推薦的名單如下。

新上榜一星：

D.H.K疊囍居 Estro 蜀道 Godenya Kappo Rin 凜割烹 Nagamoto Neighborhood Noi The Chairman The Demon Celebrity 廚魔名人坊 The Huaiyung Garden 准陽曉宴

其他一星餐廳：

8 1/2 Otto E Mezzo Bombana（澳門） Andō Arcane Beefbar Belon Chaat Duddell's 都爹利會館 ÉPURE 福臨門（灣仔） 富豪 Gaddi's 吉地士 Hansik Goo 何洪記 I M Teppanyaki & Wine 鑄‧鐵板燒 御寶軒 蘇浙滙 甘牌燒鵝 麗軒 留園雅敘 六福菜館

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜