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【米芝蓮2023】米芝蓮飲食指南2023出爐　廚魔名人坊、四季酒店「Noi」等11間一星餐廳上榜

社會 15:16 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

米芝蓮2023指南今日出爐。(陳靜儀攝)

米芝蓮飲食指南一直是不少潮人的飲食指標，米芝蓮今(26日）公布香港澳門米芝蓮指南2０２３的名單。今年共67間餐廳奪得米芝蓮一星殊榮，其中11間新上榜，包括香港粵菜「廚魔名人坊」及香港四季酒店的意大利餐廳「Noi」。獲推薦的名單如下。

新上榜一星：

D.H.K疊囍居

Estro

蜀道

Godenya

Kappo Rin 凜割烹

Nagamoto

Neighborhood

Noi

The Chairman

The Demon Celebrity 廚魔名人坊

The Huaiyung Garden 准陽曉宴 

其他一星餐廳：

8 1/2 Otto E Mezzo Bombana（澳門）

Andō

Arcane

Beefbar

Belon

Chaat

Duddell's 都爹利會館

ÉPURE

福臨門（灣仔）

富豪

Gaddi's 吉地士

Hansik Goo

何洪記

I M Teppanyaki & Wine 鑄‧鐵板燒

御寶軒

蘇浙滙

甘牌燒鵝

麗軒

留園雅敘

六福菜館

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記者：陳麗娜

 

 

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