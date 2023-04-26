【遊行示威】前職工盟成員撤五一遊行申請　稱申請人無被捕但情緒崩潰

▲ 杜振豪表示，今早約11時半，黃迺元恢復人身自由，黃未有被拘捕，但情緒崩潰。（Fb截圖）

前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪早前以個人名義，申辦五一遊行，杜振豪今日在社交媒體透露，黃迺元已簽紙取消遊行申請，但稱限於《港區國安法》第63條，無辦法透露詳情。

杜振豪今早一度在社交媒體指，今早約7時半，在住所休息的黃迺元無故失去蹤影，未能聯絡。

其後，杜振豪表示，今早約11時半，黃迺元恢復人身自由，黃未有被拘捕，但情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力。杜振豪指，黃向他表示，剛剛已簽紙取消遊行申請，但限於《港區國安法》第63條，無辦法透露詳情。

杜振豪稱，由於過往經歷，能夠想像期間發生了甚麼事，「黃已經盡了一切努力捍衛集會遊行權利，我完全理解及支持他的決定。」杜振豪又稱，如此發展，在決定申請時已有預料，「雖然形勢非常困難，但希望香港人繼續堅持我們相信的價值。」

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責任編輯：區綽彥