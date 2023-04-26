【自發性神經反應】雲浩影挑戰全新曲風　Cloud預告今年全力進軍樂壇

去年以不同元素曲風展現實力唱功，並在叱咤台上擇下女新人金獎的寰亞新人王雲浩影（Cloud），2023年首支派台作《自發性神經反應》，繼續挑戰創新曲目，雖然錄音過程困難重重，但Cloud認為是磨鍊唱功的大好機會。

她表示：「對我嚟講真係一個大challenge，因為係一個未接觸過嘅曲風，監製Goro Wong同樣係第一次合作，多謝公司有呢個安排，可以逼到我跳出自己嘅comfort zone。」

雲浩影受寰亞力捧

除自我挑戰，Cloud還收到大好消息，寰亞唱片今年將會加大力度重點力捧，讓Cloud在樂壇更加發光發亮：「舊年出嘅歌，可以話係少試牛刀，但今年收到公司嘅permission可以大試牛刀，as much as possible ，會錄更加多嘅歌，學更多唔同嘅嘢，將更加好嘅作品送俾大家。」

在《自發性神經反應》的MV中，Cloud飾演插畫師，因為失去創作靈感，就連屋企也變得亂七八糟，雖然因此令她整傷左手，要睇醫生打石膏固定傷勢，參加朋友的派對也難以投入，但創作靈感卻失而復得。

她指：「首歌係講每個人都有一樣小怪癖，做咗會令自己開心、放鬆，只係別人睇見會覺得呢個人行為古古怪怪，至於我自己嘅少怪癖，其實有好多，其中一樣係瞓覺，當我唔開心嘅時候會瞓，但開心嘅時候，都係瞓，哈哈！」

第一身自然反應

為突顯Cloud在MV中因為失去創作靈感令生活變得一團糟，導演在拍攝現場安排了很多「陷阱」，例如Cloud打開廚櫃時雜物會應聲倒下、入房攞衫又會被大堆衣物壓倒在身上、企高攞書搞到跌書，還跌倒在地上受傷等等。

Cloud續稱：「其實導演好聰明，如果要我拍MV演戲，未必做到佢要求，反而真實嘅我真係經常整跌嘢，所以拍攝嘅時候都係我第一身嘅自然反應，我本身份人都好遴迍，尤其出門口之前經常唔知自己個電話擺咗喺邊，哈哈！」

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