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【上班族注意】50歲金融男手腳突麻痺　醫生揭1個習慣惹禍

健康 18:25 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

金融男手腳突麻痺，頸腰椎先後患骨刺醫生揭1習慣肇禍。

坐姿不正確隨時影響深遠！台灣一名50歲從事金融工作的男子，於數個月內先後手腳發麻，憂心自己身體有隱患，於是求醫。醫生為他照X光檢查發現，原來他頸椎及腰椎均有骨刺問題，而肇禍原因竟與男子長期工作姿勢不正確有關。

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台灣外科醫生陳榮堅在Facebook分享該個案指，一名50歲男病患先是出現手部麻痺，加上懷疑自己有血脂高問題，於是前來診所求醫。通過X光檢查，證實男子頸椎有骨刺，陳榮堅指男子從事金融業，長時間低頭看文件、用滑鼠，估計跟頸椎姿勢不正確有關，於是便處方肌肉鬆弛的藥物給他，再安排一些頸椎相關的治療予男病患。

豈料，過了2、3個月後，男病患又再回來求診，指「手不麻了，可是現在變成腳麻，偶爾還會腰痛」，擔心自己可能有腎結石或其他問題。陳榮堅於是為他照腰椎的X光，結果檢查發現他的腰椎也有骨刺，還有輕微滑脫的狀況。與病患了解一番後，陳榮堅發現又是姿勢不正確所導致。他指男子自從發現頸椎有問題後，便坐得很挺、很直，但是腰椎挺太久，姿勢又不正確，造成腳麻的狀況。

對於男子為何頸椎及腰椎均先後出問題，陳榮堅補充指除了骨刺本身跟姿勢不正確以外，其實與肌少症有關，因為男子肌肉力量不夠。因此，建議男子需要適度的做一些會操肌肉運動，再配合復健，才會達到長遠的保健跟治療效果。

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責任編輯：羅嘉欣

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