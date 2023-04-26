【極度俏郎君】羅浩銘認未能兌現亡父承諾　學會推廣自己積極爭取機會

▲ 就算幾難行，都不會放棄！

「羅浩銘」這名字可能對很多觀眾來說有些陌生，不過當你一看見樣子必定會記得他，因在羅浩銘在過往參演不少影視作品，而且大多演打手﹑殺手或槍手等，絕對是名副其實的打得之人。

不過今次他在ViuTV新劇《極度俏郎君》中，一別過往要演打的角色，反而演一位愚忠之人，為姜皓文（黑哥）兄弟，更要首度在鏡頭前拍喊戲，難怪羅浩銘接受TOPick專訪表示相當有難度，亦想不到劇組願意冒險選他演在姜皓文身邊一個重要角色。

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首演喊戲有難度 角色夠新鮮

在《極度俏郎君》內，阿銘為黑哥的好兄弟，其中一場談到黑哥出獄後與他和陳子豐久別重逢的場口，場面相當感動。

他回憶說：「這一場戲提到我們與黑哥多年沒見，當終於能夠見面一起打邊爐時已很感動 ，忍不住流淚，而導演要我未出聲只望着黑哥就要眼濕濕，那種內心戲 ，對我而言是很有難度，因為要很辛苦培養感情 ，當培養到情緒終於有少少眼淚，一Cut機就抹一抹，然後換機位再喊，令我明白到原來情感戲很累，並不容易。」

▲ 首次演不需要打的角色。（陳慧安攝）

感激黑哥照顧

在過往的角色中，阿銘大多演打手或殺手，今次角色令觀眾有新鮮感，對他而言完全意想不到，他憶述：「當日公司聯絡指有套劇想找我參與 ，我初時以為都是找我做社團或殺手，但他們說不是，是演一個不適合江湖的江湖人， 比較愚忠和轉數慢的人 。」

他續稱：「我覺得最好笑的是這個導演和監製合作過數次，他們說一想到個角色就是我，沒有想到由其他人飾演，這個決定對他們都有風險，因為20集在主角身邊的角色，做得不好很大穫，今次也是第一次由頭連到尾的角色 ，對我來說是很重要。」

對手為實力不容置疑的黑哥，阿銘感激對方在戲內戲外都當其為兄弟般照顧：「他會給我很多提議 ，例如步伐﹑ 說話技巧等，怎樣令到出來的效果更加好，加上本身我們認識好久，他一直很照顧我，就如劇入面一樣 ，所以我亦都有將戲外的感情放進去。」

▲ 首次在鏡頭演喊戲。（陳慧安攝）

永遠行多一步

過往阿銘演的角色大多以閒角為主，回望過去他坦言自己做得不夠好，永遠不會做多一步，故一直沒有突出的演藝成績。「我覺得做藝人除了演好戲 ，更要學會推廣自己，即使沒有人幫助你，都要學會怎樣推廣自己，令人明白為何要用你。」

他指過去就是做得不夠，永遠覺得只要做好本份便可，突然作出改變全因一次的試鏡經歷，從此令其改變觀念。

原來當年他試鏡《激戰》時，卻當日「拗柴」隻腳腫到不得了，他說：「當然最後做得不好落選。之後膽粗粗打給副導演 ，問他可否再給我多一次機會，原本他不答應，最終在我多番遊說下真的給多次機會，亦因為行多一步才能成功入選，如願參與電影。」

全因那次試鏡經歷提醒阿銘以後做事做多一步，結果有時是意料不到，故他直言現時對自己的工作更積極，亦不再像以前怕被人拒絕而錯失機會。

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自認過往被動 錯失機會

回想過往的自己，阿銘後悔以前性格太被動：「在舊公司監製開劇需要很多演員，當然主角或二線，他們心中有心水 ，不過其實三線角色也可以爭取，但我就是做得不夠，以前我見很多監製，又不化妝整頭，別人對你第一個的印象當然也不會好。」

他又指以前很怕被人拒絕會尷尬，又覺得別人以為自己搲撈，惟現時年紀大了，放開所謂的「包袱」。「我覺得被人拒絕不要緊，反而你不行多一步 ，就是你不夠努力，機會亦會走，所以我會努力做好自己，總之多點提議，行多幾步，這亦不是一件壞事。而且，現時我不論見傳媒或者去活動，一定會呈現自己最好的一面， 整好妝髮，令人有個好印象。」

在幕前發展遵守承諾

入行12年的他曾透露畢業後想當律師，不過最終選擇在幕前發展，皆因他自小與爸爸看很多動作片，亦對武術產生濃厚興趣：「在加拿大打功夫很多年，參加過不少比賽 ，其中一個就要我去北京比賽，但當時我爸爸有癌症，所以當時我選擇留在溫哥華陪他做治療。」

阿銘續指：「雖然當時爸爸病得很嚴重，但他仍很清晰覺得我不要留低陪他，反而應該要去爭取這機會，並希望我去到不只是獲得一個經驗，而能得到好成績，讓他與媽媽為我感驕傲，所以我多年來一直遵守這個承諾。」

▲ 阿銘與爸爸感情要好。(受訪者提供)

角色被定型

在很多觀眾眼中阿銘被定型是打得之人，對一個演員而言角色上有所限制不是好事，對此他直認不諱：「有次為一部恐怖片試鏡，導演當時指很想用我，但有一件事令他卻步，就是當我上鏡，大家都覺得完全沒有驚的感覺，因為覺得我個氣場能壓住個殺人犯，所以別人看的時候又怎會覺得害怕。」

因此，阿銘即使喜歡大隻外表，仍願意為市場改變，決心減外形，在飲食運動方面有所變化，從而令自己感覺不會太大隻，別人也不會覺得有攻擊性。

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享受幕前演出

除了是演員身份，阿銘亦曾為多部電視劇及電影擔任動作設計，究竟他覺得那樣較有滿足感？

他直言享受做幕前多過幕後，全因當幕後的壓力十分大，片場所有東西都要處理：「記得當時做幕後處理一個劇，由鏡頭、燈光、演員的服裝，甚至叫不叫宵夜都要我決定。」

雖然如此，他也不容自己敷衍失責，不想工作得過且過：「當然，我可交行貨，這樣觀眾就看垃圾，但想觀眾能看到好作品，所以要在沒很多資源及短時間內做好要做的東西，真的有很大壓力；但當演員只需要專注做好自己的戲，怎樣與對手有好的交流，所以相對較舒服。」

▲ 努力做好自己。（陳慧安攝）

盼成全能電影人

所謂「四十而不惑」，今年將踏入40歲的阿銘較以前有更清淅明確的目標，希望能成為全能的電影人，更透露自己過去5年一直有寫劇本給不同公司。

由自己寫劇本的這個想法，原來是受到老闆古天樂啟發：「他說為何我們有工作做，因為有故事需要演員，當沒有工開就因為不夠故事，所以不要等運到，行多一步，構思一個有趣的劇本，再從有限的成本想到無限的創意給觀眾。」

但要寫得一個好劇本絕不容易，阿銘直認過去寫了不同故事給不同公司，全被拒絕：「他們覺得故事不吸引﹑市場不需要，甚至想得太抽離等因素，現在綜合投資方的原因，我慢慢知道他們想要甚麼，而且，從中我學會怎樣表達自己的想法，令到別人聽的時候會覺得吸引。」

就是因為一個承諾，令阿銘一直決心堅持在這個圈打滾下去，而他自覺還未做出好成績，希望憑着自己的努力創作， 慢慢得到別人認同 ，真的兌現到天上父親的承諾。

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記者：陳曉柔

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