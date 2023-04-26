  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法言人】羅天宇演天王巨星靠食麵包投入　林夏薇法庭戲「傍」足全場是真人真事

娛樂 16:43 2023/04/26

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

羅天宇跟林夏薇有份參演劇集《法言人》。

由馬國明和林夏薇等主演的劇集《法言人》以單元個案為主題，前晚（4月24日）一集結尾再有新個案展開，羅天宇飾演的當紅視帝「卓朗」遭前度Fanny（邵珮詩飾）入稟索償3000萬港元，二人因而鬧上法庭，引來全城矚目。

由於卓朗放不下已另結新歡的Fanny，只要看到Fanny與新歡Louis（彭懷安飾）稍有親密互動，即會醋意大發、不受控制亂說話，飄忽表現令原本勝券在握的官司充滿變數。

馬國明飾演的「金師爺」與林夏薇演的「佑家」最後以兩人昔日甜蜜回憶作籌碼，成功說服卓朗「長痛不如短痛」，在庭上坦承3千萬是「結婚禮物」而非商業承諾，終扭轉劣勢。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「麵包」有助投入角色？

雖然羅天宇只是個案主角，但絕對過足戲癮，除了要演繹態度惡劣的當紅視帝，又要兼顧「深情」、「呷醋」、「暴躁」等不同狀態。

天宇直言是次角色是很大挑戰，他笑言：「最大難度係要演天皇巨星，因為要有一定氣場，好彩服裝造型幫到手，但係聲線要控制得好好，太Chok或太沉就會顯得嗰場戲好悶，所以要諗吓講嘢嘅節奏同發力點。同埋因為只係一個單元，變相拍嘅場數好少、要好快投入到角色，所以好多嘢要自己做咗功課同準備先。」

為演繹得更好，羅天宇事前做足準備功課，翻看天王的電影和訪問，嘗試模仿他們的眼神、角度以及說話語調。

金師爺最後以卓朗及Fanny昔日甜蜜回憶作籌碼。

談到最難忘場口，他透露是法庭戲，因為對白較多，並笑言與角色最大共通點，是同樣愛吃麵包：「我自己個人係非常愛吃麵包嘅，仲一定要焗熱咗先至覺得好味，即係對麵包好有要求。」

昨晚一集的有趣的點子，就是羅天宇出庭作供時，飾演律師的薇薇「傍足全程」，不但時不時斟水予羅天宇讓他冷靜情緒，又協助羅天宇揭證物文件。

有網民對於薇薇相關舉動大感疑惑，笑言是否刻意加戲給視后，對此事前做足功課的編審回應謂：「我哋問過好多律師嘅相關經歷，我哋團隊亦喺法庭見證過，現實中真係有律師會坐喺當事人身邊幫佢斟水，揭證物文件咁，劇中薇薇咁樣做，我哋想幫天宇營造視帝嘅氣場。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【法言人】張頴康岳父啟發放下執著　康仔繼續向前專注演好每部戲
18:48 2023/04/25
【法言人】張頴康岳父啟發放下執著　康仔繼續向前專注演好每部戲
【法言人】伍富橋演自閉症患者被太太稱「本色演出」　Alvin解釋：因為我本身比較內向
17:15 2023/04/20
【法言人】伍富橋演自閉症患者被太太稱「本色演出」　Alvin解釋：因為我本身比較內向
【法言人】蔣祖曼演「釘官」盼演出與過往不同　透露多年好友張頴康性格有轉變
13:27 2023/04/21
【法言人】蔣祖曼演「釘官」盼演出與過往不同　透露多年好友張頴康性格有轉變
【法言人】黃可盈相隔11年再與馬國明合作　 與胡鴻鈞齊《到此一遊》
16:28 2023/04/22
【法言人】黃可盈相隔11年再與馬國明合作　 與胡鴻鈞齊《到此一遊》

你可能感興趣

【法言人】張頴康岳父啟發放下執著　康仔繼續向前專注演好每部戲
18:48 2023/04/25
【法言人】張頴康岳父啟發放下執著　康仔繼續向前專注演好每部戲
【法言人】伍富橋演自閉症患者被太太稱「本色演出」　Alvin解釋：因為我本身比較內向
17:15 2023/04/20
【法言人】伍富橋演自閉症患者被太太稱「本色演出」　Alvin解釋：因為我本身比較內向
【法言人】蔣祖曼演「釘官」盼演出與過往不同　透露多年好友張頴康性格有轉變
13:27 2023/04/21
【法言人】蔣祖曼演「釘官」盼演出與過往不同　透露多年好友張頴康性格有轉變
羅天宇 林夏薇 馬國明 法言人 電視劇 邵珮詩

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命