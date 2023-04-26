【DSE2023】末屆中文聆聽綜合卷考生稱淺易　嘆師弟妹失拉分機會較「蝕底」

▲ 最後一屆文憑試中文科聆聽及綜合能力（卷三）今（26日）開考。（梁偉榮攝）

中學文憑試最後一屆中文科聆聽及綜合能力（卷三）今日（26日）開考，聆聽部分談比賽中勝敗的意義，並要求考生撰文推介暑期體驗計劃。有考生稱題目簡單，有溫習格式便會考獲好成績，同時對於下屆取消卷三感到可惜，認為該卷有助「拉分」，師弟妹會較「蝕底」。教師則形容今屆難度「中規中矩」，格式要求較去年少，故令學生感到題目較容易，但仍擔心考生疫情下，缺乏相關活動體驗，令見解論證流於表面。此外，教師預測卷三取消後，寫作卷將改制及延長考試時間，考生需適應精簡書寫實用文。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在石硤尾一間中學應考的甘同學指，今年試卷相對簡單，就乙部投稿部分有溫習投稿及書信格式，成功「貼中題目」，合共寫了逾2,800字，但指時間分配上不太理想，整合拓展部分寫得較多，而見解論證部分寫得較少，形容兩者比例上稍為「失衡」。不過，她對甲部充滿信心，認為答案直接，只有1題稍有猶豫，故預料卷三考獲第4至5級。

就師弟妹不用再考卷三，甘同學則認為可惜及較「蝕底」，認為該卷簡單及「有水分」，有助考生提高中文科整體成績，當中主要考核考生的字速、抄寫資料及拓展能力，只要了解書寫方向及要點，寫出一定字數，便可以考獲高分，對中文能力的要求較低。

考生王同學指，是次題目不太難，亦較過往做過的試題容易，並坦言並無溫習格式，認為有溫習的考生會考到好成績，預料考獲第3級。她更指，開考前收音機突然出現故障，需到特別室應考，一度擔心會扣分或降級。

最新影片推介

廠商會中學中文科科主任何嘉泳表示，本年試題「中規中矩」，乙部要求考生以委員會學生代表身份，撰寫投稿文章，向高中同學推介1項暑期體驗計劃，包括赴貧窮村落做義工或以行山及潛水的方式學習保護環境。她認為，格式要求較去年演講辭少，只要考生有寫上標題及身份，便不會失「格式分」，同時令他們覺得題目較容易。但她指，見解論證部分仍有一定難點，擔心考生在3年疫情下，缺乏相關體驗或人生經歷，只能借助看電視及新聞獲得2手經歷，令內容流於表面，形容為「點到即止」。同校另一名中文科科主任簡慧貞亦相信，學生結合其他學科的知識有助支持論證，包括通識科能夠提升學生對社會及香港的認知，提供組織方向。

來年將取消卷三，簡慧貞表示老師及學生同樣需要時間適應，認為老師需改變教學模式，集中為學生提供閱讀及寫作卷的「重錘訓練」，而學生亦需學會精簡寫作，形容「以最少的字數，表達最多的內容」，將重心放在質素而非字數上。就卷二將加入實用文，何嘉泳亦指，大部分學生熟習寫一篇長文及短文的模式，正如TSA，但實際操練可能不足，難掌握時間分配，然而較少學校能夠提供「3或4連堂」，故需考慮如何安排課節或是需補課。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷