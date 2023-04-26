【審計報告】成人館藏中文書籍落實率持續下跌 電子書熱門書籍輪候時間可達三年左右

▲ 審計報告指，圖書館成人館藏中文書籍落實率持續下跌。（資料圖片）

於今日（26日）發布的審計報告指圖書館新增資料整體數量與館藏發展計劃所定數量有顯著差距，落實率介乎72%至119%，成人館藏中文書籍落實率持續下跌。電子書使用次數增5倍左右，熱門書籍輪候時間可長達3年左右。

審計報告指出，在圖書館的外借館藏中，部分類別的實際新增數量與館藏發展計劃中所訂的數量有顯著差距。其中，成人館藏中文書籍的落實率由2017-18年度的的108%跌至2021-22年度的72%。換言之，新增圖書館資料的實際數量已連續四年低於館藏發展計劃所訂的數量，且差距日漸擴大。而康文署則在上月回應稱，館藏發展計劃所訂數量僅反映預計而非實際需求；而受疫情影響出版界今年愈見萎縮，市場供應受到影響；而維護國家安全，揀選圖書館資料需更多時間，可供採購的合適數目見減少。

而受疫情影響，電子書使用量在2022年大增，電子書使用次數由2018年的60萬次增至2020至2022年期間約320萬至360萬次，增幅約5倍。而電子書數量則在2018年至2022年期間增幅僅為67%。審計署指，每本電子書有1至15個複本借閱，署方今年2月參照最受歡迎書籍抽查30本，發現已預約人數為1至335人，以最長借閱期限7天計算，即輪候時間達4天至3.2年不等。康文署則回應指，電子書平台提供「線上閱讀」功能，可供兩人同時使用，可讓讀者即使未能即時借閱電子書，亦可在線上閱讀全書。上述未能即時借閱的電子書，署方於3月1日測試時，都可線上閱讀。

在圖書館運作方面，審計署指出2020年親身造訪公共圖書館的人士減至 740 萬，對比2015年減幅達79%，2022年減少16%至1190萬；而為延長圖書館開放時間而擬定的長期及短期計劃均未能全面如期落實。審計報告又提到，截至今年1月31日，市民尚未清繳的圖書館收費約為570萬元，當中390萬元（68%）為過期罰款、約180萬元（31%）為圖書館資料遺失賠款、約54,000元（0.9%）為預約費用，其餘3,000 元屬其他收費。審計署指，相關款項最長拖欠年數達七年，在2016至17至2018至19年終，年內招致的收費總額中，約有9%未能在同年清繳。審計署認為，康文署需要加緊追討尚未清繳的圖書館收費。

針對以上種種問題，審計署建議要採取措施加強監察館藏發展計劃的落實情況，持續檢視讀者對電子書的需求並採取適當跟進行動，並探討有否適當指標以衡量電子資源的數量。加強檢視圖書館資料的工作以維護國家安全和採取相關跟進行動。對於造訪圖書館人次減少的情況，盼望圖書館採取進一步措施鼓勵公眾到訪，加快落實已計劃的措施延長圖書館服務時間。對於智慧圖書館系統應繼續加強監察開發進度，並採取措施加強智慧圖書館系統下新圖書館流動應用程式的功能等。

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記者：解青羽