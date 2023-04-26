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【法言人】林夏薇性感為修身店開幕　薇薇獲封最索律師：時刻要保持最佳狀態

娛樂 17:27 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

視后林夏薇今日（4月26日）現身元朗為所代言的修身公司任開幕典禮嘉賓，薇薇以一襲性感裝束上陣，散發女性尊美外，亦盡顯視后高貴氣派。

其代言品牌亦將有一連串發展計劃，問到她會否覺得自己「腳頭好」？薇薇笑說：「今年絕對是豐盛及多勞多得嘅一年，覺得好幸運，因為今年非常繁忙，先要幫劇集《法言人》宣傳，即將又要為新劇開工，所以要Keep住保持最佳狀態。」

【法言人】林夏薇黑色喱士Deep V勁性感　父母激罕曝光獲讚超年輕【多圖】

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薇薇獲封「索爆女律師」

向來身型Fit爆的薇薇，席上亦大方分享逆齡及塑身之道，她認為要保持健康體態，首要條件是自律，絕不能躲懶，她說：「因為父母返咗嚟香港，有父母照顧，自己都幸福肥咗，不過嚟緊夏天，我唔可以畀自己走樣，一定要Keep番Fit，做運動同做機雙管齊下。」

此外，薇薇在主演的熱播劇《法言人》中，因飾演律師入型入格，再加上白滑肌膚，獲網民封為「索爆女律師」，薇薇直言感壓力：「真係會有壓力！所以時刻都要保持最佳狀態，爭取時間休息。」

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