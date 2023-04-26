【開心速遞】吳大強《中年好聲音》六強止步　吳偉豪父子檔或齊演《愛‧回家》

▲ 吳大強與吳偉豪有機會父子檔拍劇。

TVB新劇《非常檢控觀》（暫名）今天（25日）拍攝慈善拍賣會場面，憑《愛‧回家之開心速遞》彈起的「朱Ling」吳偉豪於《非常檢控觀》中一人分飾兩角，極具挑戰性。

吳偉豪的爸爸吳大強於剛剛舉行的《中年好聲音》中六強止步，吳偉豪指爸爸能夠參賽已當是勝利，至於會否有機會父子檔參演《開心速遞》，吳偉豪則表示有聽過相關安排。

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吳偉豪分飾兩角

吳偉豪於《非常檢控觀》分別飾演黑社會及總督察，他透露：「劇情的初段講述我於黑社會那邊做臥底，而事實上我卻是一名警察，之後我會為了達到自己的目的而不擇手段。」

年僅24歲的吳偉豪飾演一名總督察，有網民因此批評他，他表示：「我都會擔心，但角色要做便盡我能力去做好，不想辜負監製對我的期望。」

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與吳大強父子檔拍劇

至於吳偉豪的爸爸吳大強於《中年好聲音》中六強止步，他謂：「爸爸能參賽已當是勝出，他很開心能晉身六強，已是很好的成績。」

問到有沒有機會父子檔拍攝《開心速遞》時，吳偉豪未有否認，「我有聽過這樣的安排，但暫未知能否實行，不過如果有機會同劇演出亦會很期待。」

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