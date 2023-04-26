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【名校校長】德望中學前校長的為師風範　昔日老師追憶︰永遠有大家閨秀氣派

中小學 16:53 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

李韡玲追憶，德望學校（中學部）前校長林玲娟修女有大家閨秀氣派。（經濟日報資料圖片）

原來，有些女上司是不喜歡見到漂亮、穿戴入時、頭髮乾淨、衣履整齊的女下屬的；原因是跟自己的求求其其、頭髮油膩膩的外表比較，彷彿被對方比下去，這女下屬當然是沒有好日子過了，不是被這位女上司找碴就是玩針對，處處看你不順眼。

最新影片︰

童學園
【童學園】女生被家暴打斷手啓發堅持家訪　村校版「野人老師」做學生「Keyman」

我的職場生涯中，遇過兩位女上司。第一位是德望中學的校長林玲娟修女（Sister Mary Olga）。她中小學時期，在日本讀國際學校，父親是某大日本重工業的香港總代理。回港後，她升讀香港大學，衣履穿戴一向講究，後來入修院追隨自己的理想去。當上校長時，她對老師、學生的外表，都好有要求。我是她讚賞的老師之一。當然，正如我母親說，女人說甚麼都不可以不理外表，幾時都要decent（體面）及摩登，因為老師不僅要傳道授業解惑，還要是學生的role model（模範），特別在外表，不能失禮。回說林修女，她永遠有大家閨秀的氣派，開的是她爸爸送的Volvo轎車。

另一位是我在TVE 1小太陽兒童教育中心的總經理Shelley Yeung，已經是三個子女的母親，但從來衣履光鮮漂亮，身材也保持標準。我就在她們身上學曉甚麼叫品味。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「老師是學生的 role model」。

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撰文 : 李韡玲

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