【食不安心】打工仔食豆沙餅做lunch　咬咬下鑽出黑色大昆蟲：有聲架！

▲ 打工仔食豆沙餅做lunch，咬咬下鑽出黑色大昆蟲。

麵包內藏罕見昆蟲？有讀者向TOPick報料，今日（26日）在鰂魚涌麵包店，買了一個豆沙餅做午餐，進食期間意外聽到「嗶嗶聲」，之後才發現從豆沙餅內鑽出一隻黑色大昆蟲，令事主即場丟下豆沙餅，而其周遭同事亦嚇得紛紛尖叫起來。

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一名男性讀者今日（26日）報料，指自己在鰂魚涌一間麵包店，以$6價格買入豆沙餅。在進食期間，事主發現有所不妥：「咬了一下，發出嗶嗶聲。」事主隨即見到一隻黑色昆蟲從麵包中爬出，嚇得他即時丟下手中的豆沙餅：

身邊女同事嚇到尖叫起嚟！

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有本地甲蟲繁殖家認出，該隻黑色昆蟲是「姬兜」，又稱「橡膠木犀金龜」。據Facebook專頁「見農在田-有機農耕計劃」指出，香港姬兜屬鞘翅目犀金龜科，是較罕見的兜蟲。其身體以分叉雙角最為顯眼，通體漆黑色，飛行不快而距離較短。當姬兜感到危險時，就會以鞘翅摩擦背部發出嗞嗞的聲音，以嚇退敵人。

台灣自然科學博物館指出，姬兜蟲和常見的兜蟲（獨角仙）長得類似，尤其是小型的個體。牠們體長不到5cm，體表具有較獨角仙強烈的光澤，大型個體的前胸背板上的犄角發達，長過頭部，約與頭上的犄角等長，端部明顯分叉，頭上的犄角端部分叉僅有2叉，而非獨角仙般具有4叉。

姬兜生態與獨角仙類似，成蟲會吸吮闊葉樹或落果的汁液，夜間會趨光。幼蟲有三個齡期，棲息在土中，老熟幼蟲會造土室化蛹。成蟲約在4至6月間羽化。

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責任編輯：羅嘉欣