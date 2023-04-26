  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 18:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天降橫財】男子博彩多年終中千萬頭獎　領獎不到4個月突離世

健康 17:55 2023/04/26

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

男子博彩多年中頭獎，千多萬獎金還未用4個月後便死亡。

人生最可惜莫過於有錢無命享！西班牙一名88歲男子於去年12月投注時意外中了頭獎，並獲得120萬歐元（約1千多萬港元）獎金。不幸的是，他中獎才4個多月，還未來得及享用巨額獎金便逝世。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】「回南天」牆壁潮濕加劇霉菌滋生　專家教用家居必備小物杜絕霉根

根據外國傳媒報道，居住在西班牙馬德里的男子Jesus Martinez，一向有買類似「六合彩」的彩券習慣。去年12月22日，他便一如以往，以自己認為的幸運數字「05490」購買彩券，結果竟中了頭獎，獲得120萬歐元（約港幣一千多萬元）大獎。不過，他並未有一次過全領取獎金，而是選擇以分期方式領取。但才領了短短3期，他便突然逝世，有關消息令當地不少居民，均為他感到無比唏噓。

死者友人向傳媒表示，Martinez年輕時，曾有術數師預告他總有天會成為百萬富翁，自此他便開始了買彩券的習慣。沒有想到好不容易達成心願，轉眼便離開人世，中獎4個月便身亡。

據了解，年輕時曾任礦工的Martinez一生雖然不算富有，但在地方上頗有聲望，曾被市政府頒贈榮譽獎項。親友感嘆，馬丁內斯將前2期獎金存在銀行，幾乎沒有享用獎金的機會便去世。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去
12:35 2023/03/16
【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
11:34 2023/03/20
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
【死神來了】18歲網紅豪言「從未出車禍」　數日後被車撞死6秒詭異片瘋傳
17:52 2023/03/28
【死神來了】18歲網紅豪言「從未出車禍」　數日後被車撞死6秒詭異片瘋傳

你可能感興趣

【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去
12:35 2023/03/16
【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
11:34 2023/03/20
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
【死神來了】18歲網紅豪言「從未出車禍」　數日後被車撞死6秒詭異片瘋傳
17:52 2023/03/28
【死神來了】18歲網紅豪言「從未出車禍」　數日後被車撞死6秒詭異片瘋傳
健康問題 六合彩 西班牙

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命