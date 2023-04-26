【天降橫財】男子博彩多年終中千萬頭獎　領獎不到4個月突離世

▲ 男子博彩多年中頭獎，千多萬獎金還未用4個月後便死亡。

人生最可惜莫過於有錢無命享！西班牙一名88歲男子於去年12月投注時意外中了頭獎，並獲得120萬歐元（約1千多萬港元）獎金。不幸的是，他中獎才4個多月，還未來得及享用巨額獎金便逝世。

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根據外國傳媒報道，居住在西班牙馬德里的男子Jesus Martinez，一向有買類似「六合彩」的彩券習慣。去年12月22日，他便一如以往，以自己認為的幸運數字「05490」購買彩券，結果竟中了頭獎，獲得120萬歐元（約港幣一千多萬元）大獎。不過，他並未有一次過全領取獎金，而是選擇以分期方式領取。但才領了短短3期，他便突然逝世，有關消息令當地不少居民，均為他感到無比唏噓。

死者友人向傳媒表示，Martinez年輕時，曾有術數師預告他總有天會成為百萬富翁，自此他便開始了買彩券的習慣。沒有想到好不容易達成心願，轉眼便離開人世，中獎4個月便身亡。

據了解，年輕時曾任礦工的Martinez一生雖然不算富有，但在地方上頗有聲望，曾被市政府頒贈榮譽獎項。親友感嘆，馬丁內斯將前2期獎金存在銀行，幾乎沒有享用獎金的機會便去世。

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責任編輯：羅嘉欣