【法言人】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

▲ 林夏薇接受TOPick專訪！

演員就是在自己與角色的人生不斷地來回穿梭，好像體驗了一個又一個的「二次人生」！

林夏薇（薇薇）接受TOPick專訪時談到拍劇與奪視后的時間重疊，醉心演戲的她說：「奪獎過後就要拍這一場戲，所以我也沒有想那麼多，也是專心在戲劇的創作之中」。

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實現兒時夢想

薇薇在《法言人》中飾演被封「滅絕師太」的事務律師田佑家，她不諱言律師是其兒時夢想職業之一。

她認為「林夏薇」與「田佑家」有不少相似之處，她說：「我很喜歡田佑家的反差感，法庭上的她是唇槍舌劍，庭下的她與朋友相處時就很活潑、男仔頭性格，又會向朋友撒嬌。但當他們需要田佑家時，她又是一個堅強的人呢！」

薇薇慶幸自己與田佑家同樣有一群互相勉勵的朋友，「在現實生活中，當遇到大事時，朋友也會覺得我是特別穩重的，予人外柔內剛的感覺。」

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做完矯視手術後拍戲

薇薇在劇中被兜頭淋紅酒羞辱，當時正值嚴寒下露天拍攝、需一take過，再加上她剛完成矯視手術，可謂「雪上加霜」，她回想道：「完成手術後也沒有太多的復原時間，被淋紅酒過後更導致眼睛發炎，這也是我所需要克服的困難，感恩在後期可順利地完成拍攝。」

她續稱：「當時的眼睛對光、風比較敏感、較易流眼淚，眼也不可以定在一個位置，但這個角色在法庭上的眼神、感覺必需比較強，我當時在家中練習時會點著香、把燈關掉，再找出香燭的亮點，以訓練雙眼。」

除了對被淋紅酒感難忘外，她提起曾穿婚紗、高跟鞋並跑了6小時，更被蠓咬滿整隻腳，幸好最終被網民稱讚「有仙氣」，對此，她滿足地說：「多麼辛苦也值得了！最重要的是幕後的同事也很辛苦，拍出一個好場面是需要大家的努力！」

▲ 薇薇指負責「淋紅酒」的陳少邦也感到緊張。（影片截圖）

讚羅毓儀勤力

演員或多或少需要從「觀察」來學習，前輩自不然是後輩們的一面借鏡，薇薇也成為了年青版「田佑家」羅毓儀的學習對象！

當勤力的羅毓儀，碰上樂於分享的薇薇，似乎就是一拍即合，薇薇稱：「毓儀本來很擔心影響我，畢竟我只有很短時間更衣再趕拍下一場戲，她當時就拉著我，她問：『薇薇，你可唔可以同我講下呢個感覺、眼神？』我是非常之樂意地分享、互相討論，所以不用擔心會打擾我。」

她樂於與演員們互相討論之外，更直言一直對戲劇很有追求，當她看到其他人也很有熱誠時，就認為自己與對方是有著共同話題呢！

▲ 羅毓儀（中）在劇中演田佑家的年青版。（劇照）

奪視后過後

在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，薇薇憑《七公主》顧語嫣一角奪「最佳女主角」，網民對她的演技有讚有彈，她表示自己當時完全沒有時間去想其他事，「奪獎後翌日就是拍攝我在《法言人》被淋紅酒的戲份，我是集中在《法言人》的角色當中，必需一take過的同時，又有4、5頁的對白。」

她感恩獲前輩們分享經驗，她特別提到「安仔」郭晉安，「安仔祝福我之餘，也發了一段說話給我，『好多人可能攞完獎之後，會突然之間會有好多壓力影響你做戲，就唔好去諗嗰啲，你盡情享受你嘅角色，你唔需要有咁大嘅壓力畀自己，咁樣你會做得好啲。』」

薇薇欣然接受自己的不完美，選擇專注在戲劇創作當中、專注做好自己的本份，她強調：「我只可以做好自己本份、盡力去做，這樣就足夠了！」

薇薇：著重當下的感受

田佑家在劇中兩度悔婚，現實中的薇薇與金融才俊莫贊生（Jason）在2015年結婚，組織幸福之家。有一些人在結婚前有著不同的考量，對於身為藝人的薇薇又會否曾有不同的顧慮呢？

她坦言自己當時未有想得那麼多：「比較著重當下的感受，只要是時間適合就去做。我當然很熱愛自己的工作，也沒有放棄過，我覺得結婚對工作也沒有影響，也是一步一步地朝著我的夢想進發！」

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將家庭擺第一位

家庭、事業在薇薇眼中是沒有衝突，現時的她肯定地表示選擇家庭行先，她認為只要家人對自己有足夠支持、包容，才可好好地工作。

她感謝家人們一直支持她的工作，並習慣每當她投入拍劇便會消失，愛錫家人的薇薇在不用工作時便專心陪伴他們。

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浪漫之人

情侶、夫妻也總有機會嫌對方不夠浪漫或欠缺情趣，嚴重的話可能會導致關係破裂。

而薇薇覺得自己屬浪漫之人，並不時為老公炮製驚喜，說：「在老公生日時，我會向他送上驚喜，譬如他很喜歡某一部難以購買的遊戲機，正在拍戲的我也在想辦法購得，那就令他覺得很感動。另一次，我在汽水罐上刻了對他的祝福，並好好布置雪櫃。」

薇薇強調：「其實也不是要很貴重的東西，最重要是有沒有心去做這一些事。」

丈夫Jason則很懂得「暖」薇薇，皆因他工作再忙也好，也會陪伴薇薇聊天，又因擔心又會擔心薇薇不夠營養，會半夜起床煮食物、煲湯，十分貼心！

為婚姻保「鮮」

婚前，Jason待薇薇、薇薇的家人與朋友同事也相當上心，婚後，Jason的細心程度當然有增無減，是令旁人羨慕的一對。

薇薇解釋二人的多重關係：「我與先生是比較特別，我們除了是夫妻關係，也是亦師亦友的！我會在工作上向他問意見，他又會在生意上向我問意見，我們又有很多共同的愛好，如：陪狗狗外出玩，從而保持新鮮感！」

薇薇終歸也覺得夫妻需多包容、多體諒，需懂得在家庭與工作之間的平衡，「當一拍完劇，我用全部時間陪他出外工作，然後我又會發現他真的很辛苦，就會回想起他在這樣的情況下也會半夜起床照顧自己時，就會覺得很感動！」

▲ 薇薇、Jason（IG圖片）

從「吃」入手

田佑家屬無辣不歡之人，薇薇則對零食、辛辣食物說不，她分享道：「可以的情況下也比較注意飲食，再加上有家人煲湯水，我在每一天也會喝不同的蔬果汁。」

在護膚方面，薇薇著重清潔，會先用卸妝油，再用洗面乳、卸妝水，或許也會用水楊酸棉片抹面。

另外，薇薇在工作時會帶著裝滿水果的大水壺，更吸引錄影廠工作人員的關注，不少人也養成相同的習慣，薇薇笑著說：「我覺得這樣也是很開心，因為可傳遞正能量給大家。」

化妝：Faye Chow@江中平化妝室

髮型：Yoyo@ hairculturehk

場地：Studio Meta

記者：陳淑霖

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