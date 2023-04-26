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【2023米芝蓮】新3星Ta Vie揉合日本哲學法式技術　新2星潤+新1星廚魔名人坊各具特色【內附連結】

休閒消費 17:06 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

2023年米芝蓮飲指南剛公布結果。

2023年米芝蓮飲指南剛公布結果，一眾獲星名單中，不論一、二、三星均有新面孔，現各選一間介紹：

1. 3新星 Ta Vie

好飲好食的人士，一定聽過Ta Vie旅的名字，自2015年開業以來，Ta Vie旅於短短半年內已摘下米芝蓮一星殊榮，並於翌年再下一城躍升至二星評級。此外，餐廳於2016年首度登上「2017亞洲50最佳餐廳」後，共5次上榜，來頭一點也不少。

Ta Vie旅可以說是創辦人兼主廚佐藤秀明（Hideaki Sato）的心血結晶。來自日本長野縣的Sato，經過10年的法菜料理經驗，然後在在日本米芝蓮三星餐廳龍吟的總廚山本征治的悉心栽培下，2012年被派往香港的天空龍吟作主廚，成為首間海外分店的主理人；並在短短6個月內，令天空龍吟摘下米芝蓮二星的榮譽，更入選亞洲50最佳餐廳。

自立門戶後，Sato揉合日本的烹飪哲學與法式烹調技術，以「純粹、簡單、時令」作為他的烹調原則，並且凡事追求完美，並不斷在菜式上力求創新，不時跟不同品牌合作，去年，Ta Vie旅就曾與香檳品牌Maison Mumm RSRV攜手合作，推出一個獨一無二的配對餐單，令人滿有驚喜。

佐藤秀明2015年開設的Ta Vie旅餐廳，可以容納40名賓客，空間寬敞，舒服寧靜。(圖片：Maison Mumm RSRV香檳提供）

Ta Vie甜玉米慕絲，不論外形及味道都一流。（圖片：Maison Mumm RSRV香檳提供）

2.二星新星

跟一般粵菜餐廳不一樣，餐廳的室內設計呈現歐陸風格，舒適且優雅。餐廳主廚洪志光師傅運用來自各地的食材製作菜式，部分更滿有創意，如薑蔥蝦乾焗鮮蟹鉗伴千層，外型精緻，充滿特色。

另外，餐廳提供無麩質及素食套餐，照顧不同需要的人。

潤的錦繡球黑椒和牛酥真的是靚到一個點，小小的和牛酥，酥皮竟然是編織而成，非常考工夫，而且吃時熱辣辣，非常惹味。（攝影：何小雲）

潤的燒豬肋排是採用匈牙利的鬈毛豬，吃時連肉筋也特別彈牙。（攝影：何小雲）

3.一星新星 廚魔名人坊

今屆名廚梁經倫就擁有兩間米芝蓮星級餐廳，包括升上二星的Bo Innovation，以及今首次入選一星的廚魔名人坊，其實這店由他及曾擔任過林百欣家廚的鄭錦富（富哥）合作，二人一同設計菜式，反覆測試烹調方法，用了半年時間，終於在去年開設了廚魔名人坊。

廚魔名人坊煎釀三寶(餐廳提供)

今年競爭劇烈，出現不少新餐廳，令人充滿驚喜。

記者：招美寶

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