【車牌號碼】ZZ系列車牌最快明年底開始編配　運輸署：車牌號碼夠用逾20年

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運輸署一直從「AA」至「ZZ」按字母系列順序分配車牌號碼，而隨著本港新登記車輛不斷增加，運輸署最快明年底開始分配「ZZ」系列的傳統車輛登記號碼。

運輸及物流局局長林世雄今日回覆立法會質詢時指，截至今年3月底，運輸署正分配「YN」系列的傳統車輛登記號碼。根據目前的分配速度，預期於明年底至2025年初開始分配「ZZ」系列的傳統車輛登記號碼。

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根據現行安排，如登記車主未有於取消車輛登記或更改車牌號碼前，申請保留原有車牌號碼，該號碼將歸還予運輸署。

已歸還的號碼只能透過拍賣，才會再次編配在車輛上使用。根據運輸署紀錄，截至今年三月底，已歸還予運輸署，而未再分配予任何車輛使用的車輛號碼約有300萬個。按目前的分配速度估算，預計可滿足未來不少於20年的需要。

經考慮相關因素後，運輸署初步計劃繼續沿用現行的傳統車輛登記號碼格式，於「ZZ」系列的號碼分配完畢後，由「WA」系列開始，按反向字母系列順序重新分配已歸還予運輸署，而未再分配予任何車輛使用的傳統車牌號碼。

即先分配「WA」至「WZ」系列，然後「VA」至「VZ」系列，然後「UA」至「UZ」系列，如此類推。有關安排沿用現行的傳統車輛登記號碼格式，不涉及改動現行車輛登記號碼的組合格式，因此無須修訂相關法例，亦無須大幅更改電腦系統，避免對持份者造成影響。

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記者：陳梓蔚