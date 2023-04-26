【明星育兒】曾患自閉症細仔康復享受表演　區永權籲家長把握黃金治療期

▲ 區永權細仔彈琴及打鼓一樣勁！

《東張西望》主持區永權與圈外太太Clara於2009年結婚，在2011年初誕下大仔Aidan，同年年底誕下細仔Ambrose，一家四口非常幸福，但幸福背後，原來細仔Ambrose約18個月時確診患上中度及嚴重自閉症，經過密集的訓練及治療下，細仔現在已經跟正常小朋友一樣，讀正常的學校，社交也沒有任何問題，在音樂方面更相當有天份，被指是音樂神童，不過區永權澄清，細仔並非天才，只是音樂感較為強，他呼籲家長如果發現小朋友有自閉症狀，要及早面對現實，並作出適當的評估及治療，把握治療黃金期。

▲ 父子表演。

最新影片推介:

區永權早前出席泰斗元朗新派泰國菜的開幕儀式，接受了TOPick記者的訪問，他強調囝囝非音樂神童，只是音感比較強，對於之前打鼓獲獎，他就澄清囝囝打鼓不是特別好，只是有小聰明，不是天才。他透露學打鼓是囝囝的意願，而區永權都發現囝囝拍子感強，所以在學鼓後，鼓勵細仔在演唱會上為他打鼓：

佢真係冇乜點練，反而我哋大人就好緊張，你上台呀，你驚唔驚呀？佢又唔係好驚，只係練咗幾下，綵排時都唔算打得好好，點知到上台係兩樣嘢，佢好有自信好show off自己，結果佢打咁多次最好就係台上一次。

區永權透露囝囝的治療過程長達3年多，當時上午幼稚園放學後速吃午飯，就立即駕車送他上堂，這個動作重複3至4年，區永權表示最勞苦功高是太太，除了照顧家庭外，還要管接管送，過程相當勞心勞力。

幸好皇天不負有心人，細仔Ambrose現在已經跟正常人一樣，與哥哥在國際學校讀書，而且跟一般小朋友一樣，好鍾意打機和看YouTube，有很多朋友一齊玩。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

細仔雖然在打鼓上獲得嘉許，但區永權透露細仔其實對音樂興趣不大，不過彈琴又彈得好好，比打鼓更厲害：

佢打鼓是中上，彈琴拎Distinction（優異）。我自己都唔相信，真定假？

區永權一有時間都會陪細仔練琴，「我喺屋企叫佢彈首歌聽，我喺屋企都未見過佢彈過琴，佢彈完之後，我話彈得咁好嘅，你冇練都彈得咁好，你練埋咪識飛？佢又未至於天才，因為我真係見過天才，我只能稱佢音樂上有小聰明。」而大仔同樣充滿藝術天賦，向畫畫方面發展。

自從細仔有確診自閉症兼康復，經過傳媒廣泛報道，區永權不時收到很多網民Inbox詢問，他強調遇到孩子出問題，一定要正視，不要逃避：

有啲家長會覺得小朋友冇問題，個個小朋友都係咁，唔覺得呢件事係要去處理，咁就防礙了他們及早治療。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

記者:陳麗薇