【緋聞情侶】鄭欣宜疑公開戀情高調放閃　與髮型師同現幸福雙下巴

▲ Joyce公開戀情？

鄭欣宜（Joyce）公開戀情？Joyce與外籍髮型師Benjamin的緋聞傳了好幾年，二人不時在社交平台上有互動，而且相片中的舉止親暱，儼如一對熱戀中的情侶。

今日（4月26日），Joyce上載與Benjamin在酒店內的合照，隨即惹來公開關係之說！

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公開戀情？

Joyce在帖文中感謝攝影師為他們拍下這輯照片，相中的Joyce與Benjamin同樣露出「雙下巴」，自然又可愛。二人分別欣宜揹住對方，男方更直接把手放在Joyce的胸前，未有半點避忌呢！

帖文一出，不少網民留言大讚二人很合襯、可愛，更有網民提出建議：「如果影輯婚紗裙掛相，男女衫交換著，會好温馨。」

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被封「天后中天后」

Joyce成為首位歌手冧莊「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022」的「叱咤樂壇女歌手」金獎及樂迷投選「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」兩大獎項，創下「叱咤」歷史紀錄，被封「天后中天后」。

而Joyce在更年也靠生酮飲食法修身，在3個月減去20勁，由昔日「大碼女神」變成今日的「中碼女神」，足足瘦了1.5個碼，似乎會引來更多狂風浪蝶呢！

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