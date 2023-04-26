【人口健康調查】超重及肥胖普遍率達54.6%　比例較7年前增加4%　

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衞生署今日(26日)發表2020-22年度人口健康調查，是本港第三次人口調查。報告發現，超重和肥胖的普遍率從2014-2015年度的50%，增加至本次調查的54.6%。衞生署認為，可能與本港顯示體能活動不足的情況顯著上升有關。

第三次全港性人口健康調查，於2020年11月至2022年2月期間，分住戶訪問及身體檢查兩部分進行。調查訪問超過16 000名15歲或以上的陸上非住院香港人口，涉及超過7,400個家庭住戶，當中超過2,000名受訪者進一步完成身體檢查。

調查發現，15至84歲人口中出現慢性疾病仍然普遍

超重（體重指標≥23，佔22%） 肥胖（體重指標≥25，佔32.6%） 高血壓（佔29.5%） 糖尿病（佔8.5%） 高膽固醇血症（佔51.9%) 高鹽飲食 (83.9%） 鉀攝取量不足 (低於世衞建議每日攝取量至少3.5克，佔90.9%）

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報告發現，超重和肥胖是患上糖尿病、高血壓和癌症等常見非傳染病的風險因素。超重和肥胖的普遍率從2014至15年度進行的人口健康調查的50%增加到今次調查的54.6%，這可能與2020-22年度人口健康調查第一部分報告中顯示體能活動不足的情況顯著上升有關。



至於高血壓方面，今次調查的高血壓的患病率為29.5%，較2014-15年度的27.7%，升幅達1.7%。在高血壓的患者中，超過40%的人不知道自己患有高血壓，分別有36%和70%的糖尿病和高膽固醇血症患者不知道自己的情況。

記者：陳展棋



