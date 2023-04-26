【易通行】8成車輛已領取車輛貼 易通行下月7日青沙管制區啟用 

▲ 運輸署署長羅淑佩介紹「易通行」6計劃。(林宇翔攝)

青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）將於下月7日（星期日）上午5時起實施「易通行」不停車繳費服務。屆時所有人手收費亭及快易通車道（Autotoll）將會取消，駕駛者可以透過繳費貼繳付隧道費，無須於收費亭停車或排隊付款。運輸署署長羅淑佩今日（26日）表示，目前已有八成車輛已領取車輛貼，而且全數的士及活躍的的士司機都已準備車輛貼，相信社會已準備就緒。

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羅淑佩表示，截至周二（25日），當局已發出超過 66 萬張車輛貼，佔全港已領牌的車輛約82%，當中超過66%的車輛已開立 「易通行」戶口。她提醒，駕駛者在安装童輛貼後，必須開立戶口和設定繳費方式，才可透過「易通行」繳付隧道費。羅淑佩表示，「易通行」實施後，34個諮詢站會繼續協助市民處理户口，亦呼籲已領取車輛貼的車主盡快開立户口。她續指，在港鐵站和民政諮詢中心設立的諮詢站一般只需10分鐘即可協助車主開立戶口，指如果車主不太習慣上網或使用手機程式，可以尋求協助。

的士業界方面，羅淑佩指，全港約有1.81萬輛的士，署方已經發出約1.84萬張車輛貼，有理由相信每輛的士已經起碼有一張車輛貼。全港約有4.3萬名活躍的士司機，而已經買司機卡或開立戶口的的士司機則有4.5萬人。

記者：吳穎嵛