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【超市大搜查】日本《LDK》10款風筒排行榜　實測速乾度+用後髮質1款奪A+

食用安全 17:25 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

日本《LDK》10款風筒排行榜。

想擁有一把健康亮麗的秀髮，當然要多花心思護理，一部好用又不傷頭髮的風筒亦不可或缺。日本雜誌《LDK》最近實測市面10款風筒，逐一比較速乾度、用後髮質，以及操作便利度，找出最強之選。

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《LDK》搜羅市面10款風筒，包括熱門品牌Panasonic、SHARP、Tescom等等，並進行以下3大測試，綜合評分得出排名。

3大評分標準

速乾度：開啟風筒的最大風速，測試在5分鐘內頭髮的吹乾程度，另外透過熱影像儀，檢視出風和熱力分佈的均勻程度

用後髮質：使用假髮模型進行測試，開啟風筒的最大風速，以暖風吹乾頭髮，然後比較頭髮的光澤度、順滑度等

操作便利度：比較各款風筒的操作便利度、簡易度、寧靜程度等

10款風筒排行榜

《LDK》以「速乾度」和「用後髮質」作為評分重點，點擊下圖即睇完整排名：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

在本次測試中，SHARP和Panasonic的風筒被推薦為最值得購買的產品，兩款風筒在所有測試中均獲得A級或以上評價。

《LDK》點評，「SHARP IB-RP7-W」吹乾速度快，並可保持頭髮亮澤順滑，達到沙龍級的效果；至於「Panasonic EH-NE7J」的性價比高，可利用速乾噴嘴，迅速吹乾頭髮，並使其變得光滑蓬鬆。

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責任編輯：沈佩珊

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