【弦續】李克勤港樂紅館騷宣布加場　新MV邀駱振偉蔡潔演夫妻

▲ 李克勤新歌MV.。

李克勤下月將會與香港管弦樂團舉行紅館演唱會，今日推出新歌《弦續》，並同步宣佈六場紅館騷火速爆滿，現加開5月20日終極尾場，門票於5月3日公開發售。

為今次演唱會，克勤特別錄了新歌《弦續》，编寫與香港管弦樂團再度攜手合作的友誼，亦描寫大家人生之中，每階段與隊友久別重逢的珍惜。

MV以「散聚有時」為基礎，並以婚禮現場及教堂追思會作為兩大場景，克勤坦言因為疫情，已很久沒有拍過這麼多人的MV。「開頭有啲唔慣，因為真係好耐冇拍MV，以為自己社交驚恐，不過好快就適應，氣氛好熱鬧。」

▲ 袁富華演中年心聲。

他謂MV有很多大家熟悉的面孔出現：「其實係講曾經一班友，大家一齊玩音樂，但經過一段時間後，各有各生活，可能有啲已離開香港，甚至離開呢個地方，又或者有唔同人生經歷，多年後又再聚埋一齊，有好濃厚人情味。其實多人拍攝好開心，需要好出色嘅演員去做，最開心邀請到袁富華演出，佢拎過金像獎、金馬獎男配角，亦都提名過金馬獎最佳男主角，仲有駱振偉同蔡潔飾演一對新婚夫婦。」

對於歌曲及MV，克勤謂錄歌時已經感受很深，以前總以為人生最美好的是相遇，現在才明白，難得的是重逢，今時今日，最希望所有朋友都別來無恙。

「我做咗爸爸後，都長達七、八年冇乜社交活動，時間分比工作，就幾乎用喺家人身上，囝囝大咗先開始有空間見多啲朋友，所以唱時都好有感覺，歌詞講到好多人長大後的心聲。」

他謂去到這個年紀，多少會有這樣的經歷，因為各種原因，將感情放在一旁，「曾經一些老死，會因為大家生活圈子、方式、環境唔同咗，感情可能擺埋一邊。當然咁多年之後冇見，少不免好多想當年，每一次都係咁。」

除了推出新歌，克勤已經密鑼緊鼓準備演唱會，提到相隔超過20年後再跟香港管弦樂團合作，他直言雙方感情升華不少，「呢隻歌係同步配合，因為有樂手20幾年前都有參與過上次我和港樂的演出，多年後再做，大家話題又會好唔同，再加上有新人加入，感覺真係幾得意。」

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