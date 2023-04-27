【明星衣著】余香凝天生女模衣架懷第二胎　檢閱靚媽穿戴7大名牌偷師學配搭【內附多圖】

▲ 余香凝身為新一代最有觀眾緣的女星，前身是模特兒的她，穿甚麼都難不倒她。（圖片品牌提供）

近年不少新晉女演員相繼冒起，而且向有擅長，當中由模特兒出身的余香凝可說是其中一位最有觀眾緣的女生，雖然她產量不多，演戲亦有進步空間，但淡定的演出，為她在影圈奠下基礎，至於穿衣，曾為模特兒的她，當然亦難不到她，由最近出席金像獎到日常所穿的晚裝，到日常便服，都有自己的一套style。

曾憑出道作品《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳新演員，近年亦密密接戲，最新的作品當然是現正上映的《死屍死時四十四》。此外，她最近出席金像獎頒獎典禮，亦一次過得到不少品牌支持，例如Fendi、Christian Louboutin和Tiffany & Co.首飾等，可見身為靚女的她深得時裝品牌寵愛，今日大家又看看她由女大十八變的一刻，到現在當上媽媽後，在形象上有甚麼轉變。

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TOPick搜羅了她穿戴7大品牌的配搭，包括：Fendi Couture、Tiffany & Co. Blue Book系列、Christian Louboutin高踭鞋、新加坡便服品牌Love Bonito、Ralph Lauren孖襟男裝西裝、Canada Goose X Feng Chen Wang X 徐震聯乘輕羽絨背心、意大利Max Mara Group副線系列Sportmax。

記者：何偉雄