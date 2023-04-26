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【青年宿舍】荃灣西如心酒店青年宿舍今開放登記　四類房間可選最貴近5千

社會 17:20 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

香港菁英會於荃灣如心酒店合作推出的「Home2 Youth Hostel」青年宿舍於今日（26日）開放登記。（資料圖片）

香港菁英會與荃灣如心酒店合作推出的「Home2 Youth Hostel」青年宿舍於今日（26日）開放登記。將會提供100個房間，提供最多200個宿位。香港菁英會表示其中一個項目特色為透過菁英會網絡推動青年加深對國家歷史文化藝術的認識。

Home2 Youth Hostel每一間房提供兩個宿位，平均居住面積400呎，基本租金為每宿位HK$4,680至HK$4,980，其中已涵蓋水、電及寬頻上網服務。由於位於荃灣西如心酒店內的部分樓層，因此臨近周圍大型商場及港鐵站，通過人稱「天空之城」的天橋網絡，可接通區內20個大小商場。而青年宿舍一帶亦有著設備完善的交通網絡，了鄰近荃灣西鐵站、巴士總站，亦有多條小巴專線可通往香港各地。

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Home2 Youth Hostel提供四種房型，分別為月租$4,680/宿位的大床房A型、月租$4,900/宿位的大床房B型、月租$4,980/宿位的海景雙人房及月租$4,680/宿位的街景雙人房。

該青年宿舍的特色之一為以「Life Triangle」為衡量標準，鼓勵宿舍住戶參與互動宿舍活動、增值自我、投入社區外展及服務的指標。LT分為生涯規劃點數、生活技能點數、社區參與及外展點數三種，只要參加對應活動或服務，即可取得Life Point (LP)。在達到每年200 LP的要求後，繼續獲取更多的LP，即可獲租務優惠或豐富獎品禮物。

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記者：解青羽

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