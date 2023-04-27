【CHANEL】首款腕錶Premiere再度回歸　ifc期間限定體驗活動飽覽演變歷程【內附詳情】

▲ 於28/4-7/5期間，CHANEL為旗下首個腕錶Premiere系列在中環ifc 舉行Funfair活動，定必成城中潮女打卡新熱點。（圖片:黃鑑江攝）

為慶祝CHANEL 首款腕錶之作 Premiere 腕錶的再度回歸，CHANEL於中環ifc舉行「CHANEL Premiere Funfair」體驗活動，在主題樂園氣氛，讓大家一次過飽覽Premiere系列一路以來的演變史，當然一切要由Edition Originale 腕錶講起。

Premiere 在法文形容詞字意中，有著首要、卓越的意思，在高級訂製服領域，意指著工藝坊中首席女裁縫，而對製錶領域而言，則是CHANEL 於1987 年推出第一款專為女性設計的腕錶，其靈感來自於N°5 香水瓶蓋、凡登廣場的輪廓以及招牌CHANEL 手袋的鏈帶，盡顯CHANEL 風格的精髓。

自推出後，Premiere 突顯其在男性主導的製錶界的地位，因為它是第一次，也是第一枚全為女性而設計。具有極高辨識度的八角型錶盤與切面玻璃，其幾何造型靈感汲取自N°5 香水瓶蓋和凡登廣場的輪廓 (Place Vendome)，重現Chanel 女士從麗池酒店 (Hotel Ritz Paris) 套房眺望出去的景致。

此外，另一項經典元素：致敬經典菱格紋手袋的皮革穿鍊交織錶帶；黑色漆面錶盤搭配金色八角形輪廓錶殼：平坦光滑的錶面，讓流淌的時間從容延伸。錶面沒有任何數字或時標、也沒有秒針或日期顯示。在切面玻璃下顯示兩根金色指針，猶如在無窮的微觀世界裡悠然轉動，而錶冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙讓雙色幾何圖騰更臻完美。

▲ Premiere系列旗下全部腕錶釋數現身，好讓各界潮女能近距離睇睇細節位。（圖片:黃鑑江攝）

2022 年，在CHANEL 製錶創意工作室總監Arnaud Chastaingt 的帶領下，首款CHANEL腕錶以Premiere Edition Originale 的身份重新發行。品牌更為它舉行「CHANEL Premiere Funfair」體驗活動，現場設計將Premiere Edition Originale 腕錶的標誌性風格元素，以富有趣味的方式呈現於每個細節之中：金色的八角形氣球造型裝飾，皮穿鍊錶帶幻化成軌道環繞貫穿全場。

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CHANEL Premiere Funfair

日期：4 月28 日- 5 月7 日

時間：11am -8pm

地點：中環國際金融中心中庭Oval Atrium

查詢：3622 5288

記者：黃鑑江