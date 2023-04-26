【發放正能量】信興集團70周年廚藝大賽　贏7萬元禮券獎品兼做善事

▲ 信興集團舉辦廚藝大賽慶祝成立70周年。

為慶祝信興集團成立70周年，集團特意以「用愛烹調，分享喜悅」為題，舉辦「信興集團70周年廚藝大賽」。藉此鼓勵大眾透過烹飪，向身邊人傳遞愛意與關懷。

最新影片推介

廚藝大賽分爲網上初賽和實體決賽兩個部分。初賽由即日起接受網上報名，截止時間為2023年5月31日（星期三）晚上11時59分。參賽者需提交一段製作自選菜式過程的影片，並分享背後愛意濃濃的美好故事。

實體決賽於2023年7月30日（星期日）舉行，一共10位參賽者將獲選進入決賽。10位入圍參賽者將獲邀出席於信興廚藝中心舉行的烹飪體驗活動，親身試用家廚電器及產品，為決賽做好準備。

是次比賽獎品非常豐富，除首100位成功提交影片的參賽者可獲贈Panasonic手提攪拌機MX-GS1（價值港幣338元）乙件外，入圍決賽者可獲贈價值高達港幣11,000元之指定信興集團家廚電器及產品。

而冠、亞、季軍得獎者將可獲贈由信興集團送出的購物禮券，價值分別為港幣70,000元、38,000元及18,000元。

為了配合「用愛烹調，分享喜悅」的主題，「信興教育及慈善基金」將為每位成功提交影片的參賽者另行捐出HK$100予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，支持發展「以家庭為本」的服務模式，為病童及其家庭提供適切支援。

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責任編緝：張懿慧