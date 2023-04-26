【中年好聲音】龍婷落敗後首以個人身份開騷　拒公開感情：私人事不值提

▲ 龍婷在5月將有個人演唱會。

歷經數月的《中年好聲音》告一段落，由最初現身憑一把靚聲受注目的龍婷，在總決賽卻大熱倒灶！龍婷她回顧整個比賽過程，一度經歷過患得患失，也試過迷失信心，再尋回歌唱的初心。

總決賽過後，龍婷未有停下來，5月份更有兩個音樂會，她希望可以繼續用歌聲為大家帶來快樂。

龍婷上周在《中年好聲音》決賽前夕，出席5月底個人音樂會《星夢交響慈善音樂會》時，當時她已透露因生病而失聲，擔心影響比賽水準，結果在周日晚上的總決賽，她確實未能發揮最佳演出，最終只能摘下「觀眾最愛好聲音」獎項，但她坦言沒有失望，能獲觀眾認同已很好，又大讚周吉佩和李佳演出甚佳。

▲ 在上周日《中年好聲音》總決賽得到觀眾投票獎，龍婷已感欣慰。

曾擔心未能融入

在參加《中年好聲音》前，龍婷已是位職業歌手，出生於遼寧省瀋陽市的她，2017年移居香港，加入由街演歌手為主力的「旺角羅文歌舞團」，定時在旺角西洋菜街行人專用區公開演出，並以演出鄧麗君、王菲的金曲受到注視，儲落不少擁躉。

在幾年間，她由旺角轉至西九及中環戶外表演，2019年更參加中央廣播電視總台主辦的《星光大道比賽》奪冠，被封街頭歌手的傳奇。

早累積了知名度的她，卻去參加以素人表演者為主的《中年好聲音》，龍婷解釋：「因為覺得以前的已是過去，我想向前走更闊的路，也讓更多觀眾可認識我，唱歌給了我快樂，自己都想在台上散發安多酚，令其他人也快樂。」

不過，她坦言最初入到決賽，也擔心其他參賽者或評判，因自己的資歷而影響觀感。「一開始時我很收起自己，不敢跟其他參賽者來往，後來因要分組練習，多了接觸機會，發現大家都是思想成熟的人，每個人都有其長處，可以讓我去學習，因此也結交了很多朋友。」

不介意有緋聞

參賽者中，她說跟李佳交流較多，至於和「緋聞男友」丁文俊，龍婷笑言：「我跟他第一次唱《因為愛情》未有很好評語，後來一起再練習《選擇》，大家都覺得進步了，他的聲音好man，跟我聲線很夾，也就很有火花。」

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說到對方時甜絲絲，但龍婷強調二人只是朋友。「我們不會感尷尬，也不介意被傳緋聞，因為明白我們都是娛樂別人，若因此令人們更留意我們唱歌也不錯。」至於感情狀態，龍婷仍然不願透露，笑言私人事不值一提。

回想整個比賽旅程，龍婷自覺有很大得益。「這段日子，我發現自己在唱歌上不少缺點，可能有時唱得太多，或者只顧及觀眾想聽甚麼，都忘記了感情，大家常說『演唱』，我是只有唱沒有演，現在要學識找回唱歌的本質。」

因此，她很感謝有《中年好聲音》這個機會：「首先要多謝TVB的製作團隊，他們真很用心去幫助每一個參賽者；另外要感謝不同評審對我的指導，無論是欣賞或批評，我都會欣然接受，因為是塞錢入我袋。最後當然要感謝支持我的歌迷，他們就是我的動力。」

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盼散播正能量

比賽以後，龍婷在5月份將參演《中年好聲音夢想成真演唱會》，跟一眾參賽者再次共同演出，之後就有她夥同香港青年愛樂樂團於文化中心音樂廳舉行的《星夢交響慈善音樂會》，亦是她比賽後首次以個人名義舉行的音樂會。

▲ 5月28日將以個人身份演出《星夢交響慈善音樂會》。

龍婷說這個音樂會特別有意義，因是讓一些基層家庭青年發揮音樂才華。「大部份樂團成員日間也有正職或要上學，但因對音樂的喜愛，令到他們寧願犧牲休息時間也要做好今次演出，我看過一些樂手演奏，水準真的很好，這一點令我非常感動，所以主辦找我演出，我都沒問酬勞就答應了。」

樂團總監林啟暉跟龍婷合作多年，大讚她是一個很隨和的人，唱歌亦容易引起觀眾共鳴。「我們看到龍婷的努力和奮鬥，是非常值得大家尊敬和欣賞，絕對是追求卓越和向上游的代表人物。」

龍婷這次不止是表演者，並以註團藝術家參予演出，希望為樂團的發展出一分力。正如她所說，唱歌能令她快樂，龍婷表示盼能憑藉自己的小小力量，能在歌唱中帶出正能量，給幫助有需要的人。

記者：陳家昌