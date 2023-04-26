  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 18:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口健康調查】衞生署預測1成1成年人未來10年或患心血管疾病　愈窮患病風險愈大

社會 17:34 2023/04/26

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

(林宇翔攝)

衞生署今日(26日)發表2020-22年度人口健康調查。調查採用Framingham風險模型，以預測患上心血管疾病的風險，包括冠狀動脈心臟病、中風、周邊動脈血管疾病和心臟衰竭。在30至74歲人士中，未來10年內患上心血管疾病的平均風險為11.4%，即每1 000名該年齡組別人士中，可能會有114人在未來10年內患上前述的心血管疾病。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】銀屑病不只影響皮膚　醫生拆解3大共病及最新治療方法

心血管疾病平均風險隨著年齡增長而上升，由 30－44 歲女性的風險為 1.4%，上升至 65－74 歲女性的 14.8%，而 30 – 44 歲男性的風險為 4.7%，上升至 65 – 74 歲男性的36.7%

按住戶入息分析，30至74歲人士中，住戶每月入息5,000至低於1萬人士中，有18.3%屬於高風險，是風險最高組別。住戶每月入息$3萬至低於4萬人士，心血管風險最低，只有8.8%。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子:https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口 衞生署 心臟病 中風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命