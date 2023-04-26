【人口健康調查】衞生署預測1成1成年人未來10年或患心血管疾病　愈窮患病風險愈大

▲ (林宇翔攝)

衞生署今日(26日)發表2020-22年度人口健康調查。調查採用Framingham風險模型，以預測患上心血管疾病的風險，包括冠狀動脈心臟病、中風、周邊動脈血管疾病和心臟衰竭。在30至74歲人士中，未來10年內患上心血管疾病的平均風險為11.4%，即每1 000名該年齡組別人士中，可能會有114人在未來10年內患上前述的心血管疾病。

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心血管疾病平均風險隨著年齡增長而上升，由 30－44 歲女性的風險為 1.4%，上升至 65－74 歲女性的 14.8%，而 30 – 44 歲男性的風險為 4.7%，上升至 65 – 74 歲男性的36.7%

按住戶入息分析，30至74歲人士中，住戶每月入息5,000至低於1萬人士中，有18.3%屬於高風險，是風險最高組別。住戶每月入息$3萬至低於4萬人士，心血管風險最低，只有8.8%。

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記者：陳展棋