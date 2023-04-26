香港建造學院學員招募日  報讀課程考牌入行一TAKE過

香港基建工程發展蓬勃，每年整體工程量達到3,000億元規模。為配合業界對建造業人才大增的需求，香港建造學院（下稱院校）一直開辦多元化課程為建造業培育專業人才，並將於5月舉行多場建造業學員招募日，提供多達40個工種的全日制短期課程，更設有日或夜間兼讀制課程，致力招攬更多有意加入行業的人士，同時鼓勵業界透過應用數碼科技及創新建築技術為行業升級轉型，並加強施工的安全性和質量。



課程免學費兼有津貼 就業前景明朗



香港建造學院已有超過45年的培訓經驗，並根據業界和政府持續投資基建計劃的需要為學員進行技術訓練，全日制短期課程工種包括砌磚批盪、建造棚架、幕牆及鋁窗裝嵌、電氣裝置、電腦繪圖、屋宇水喉安裝、建築樓宇測量等，以提高整體建造效率。



當中大部分課程不限學歷，訓練期最短約1個月，同時設有兼讀制課程，而且不但學費全免，更會根據學生的出席率每月發放津貼達$12,910（包括基本津貼每月約港幣10,000元及留職鼓勵津貼）。

▲ 部分課程透過應用數碼科技及創新建築技術輔助教學。

當學員成功完成課程後，學院會提供完善的就業支援，符合出席及畢業要求並通過評核及測試的學生除了可獲發證書或註冊成為「建造業工人註冊條例」下認可的「註冊半熟練技工」（中級技工）或「註冊熟練技工」（高級技工）（如適用）政府認可的資歷，院校亦會提供銜接工藝測試，在學員持續提升經驗及技術後幫助考取高級技工（大工）資歷，部份課程的合資格畢業學員更可參與「認可技術專才培訓計劃」，完成兩年計劃後，透過全面發展方案並經過相關評核後，可免測試獲取大工資歷，收入更為可觀。同時，院校亦會為學員提供終身就業支援，包括面試技巧及就業轉介，令更多合資格人士盡早入行，發揮才能。

透過修讀培訓課程入行，除了免學費及有津貼外，未來「錢途」亦非常樂觀。據政府統計處及香港建造業總工會的資料，建造業12個工種的每月平均收入達3.9萬（以每月上班24天計），其中最高的鋼筋屈紮工、混凝土工及木模板工的月入更達6萬元以上，最低的建造業機械技工月入也超過2.9萬元。

▲ 部分課程提供實習及考察機會，有助學員提升專業技能。

學員招募日即場報名 預先登記囉限量紀念品



是次一連3場招募日將於5月舉行，提供短期課程、一年及兩年全日制建造業高等文憑、文憑及證書課程的即場查詢、報名及面試環節，有專人提供諮詢服務，並介紹建造業入行途徑及發展前景，歡迎年輕人及轉職人士入行參與，詳情如下：

有興趣人士可即時網上報名，預先登記更可免費帶走限量版環保袋！

網上登記：https://bit.ly/43VrHiC

▲ 預先登記參加招募日可免費獲贈限量版環保袋。

即睇更多課程資料或網上報讀: http://go.cic.hk/3KOM6x5

活動或課程查詢:

香港建造學院 (招募部)

熱線：2100 9000

WhatsApp：5379 1525 (按此 https://bit.ly/3oMwOBK)

（特約）