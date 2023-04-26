【米芝蓮2023】新晉一星富貴中菜疑欠薪倒閉　疊囍居員工求助勞工處

▲ 米芝蓮新晉一星餐廳「疊囍居」疑爆結業欠薪消息。（黃傑偉攝）

米芝蓮飲食指南今(26日）公布2023年本地及澳門名單，今年共67間餐廳奪得米芝蓮一星殊榮，其中11間新上榜，包括中菜「疊囍居」。可是TOPick記者追訪下發現，疊囍居今日沒營業，餐廳人去樓空，疑爆員工欠薪消息。

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記者到疊囍居位於灣仔駱克道的餐廳追訪，卻發現餐廳大門深鎖，沒開燈也沒開門做生意。大廈保安表示，早前有警察登門調查，餐廳也沒營業。

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現場消息指出，有酒家員工今日曾到店打點。有員工表示去年夏天入職，當時酒樓已不時欠薪1至2個月不等，直至4月25日晚上，有酒樓負責人突然於手機員工群組稱決定執笠，又沒交代出糧安排。

疊囍居fb專頁目前未能進入。TOPick已聯絡勞工處，了解員工追討欠薪情況，有待回覆。

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記者：吳卓峰、黃傑偉