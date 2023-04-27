【名人育兒】森美仔女教法大不同　仔要「哦」女要「寵」

▲ 人生勝利組的森美，育兒有自己一套，他教仔要「哦」，女要「寵」。

育有一對仔女的森美（梁志健），兒子讀醫是港大的高材生，更是未來的醫生，女兒讀名校聖保羅男女中學，一對仔女都是學霸，加上森美自己事業得意，與太太婚姻美滿，堪稱是人生勝利組！但成功非僥倖，森美坦言在育兒的過程中下了一番苦功鑽研，他認為仔女教法大不同！

從小在喇沙書院就讀的森美，深明一個道理，要成功就要奮發向上，所以他當時成績不算標青，遂加入當時比較偏門的劍擊隊，希望在原校繼續升學，直到踏出社會後，為了得到下一個工作的機會，他都付出二百分努力做好，

我要規劃自己做好啲，我唔想落地獄，我努力上天堂，奮鬥向上。

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為子女規劃人生

到成家立室的階段，對於育兒，他有自己的一套，認為仔要「哦」，女要「寵」，所以自兒子梁曦樂及細女梁曦童出世後，森美已為他們規劃人生，安排兩兄妹入讀聖保羅男女中學。隨後曦樂更赴英留學，大學則選擇回流入港大醫科，明年再赴英繼續攻讀醫科，前途一遍光明。

森美自小有專注力失調及活躍症（ADHD）的問題，讀書背誦比人辛苦，同學花1小時溫習，他卻要花足3小時，所以他的前半生是比同期同學朋友辛苦。所以他非常擔心兒子遺傳了他的基因，加上兒子性格、說話及思維都跟他很似，所以森美在兒子很小的時候就送他去檢查，

我初頭都唔知佢有專注力不足，佢容易坐唔定，所以好細個嘅時候帶佢做測試，發覺佢有10%，好輕微嘅症狀，程度未去到ADHA。

▲ 森美自小有專注力失調及活躍症（ADHD）的問題，讀書背誦比人辛苦，同學花1小時溫習，他卻要花足3小時。(攝影：湛雅詩)

曦樂雖然間中專注力不足，但背書卻比森美快很多，英文也比爸爸叻。對此，森美坦言過程中只是教他用記憶方法，如聯想及講故事，「到依家都係用咁嘅方法，將難記嘅嘢記住喺腦。」

仔女讀書有成，父母最安慰，但每個孩子都有頑皮的時間，森美就大爆兒子曾在學校玩火，最後要見家長收科︰

我記得有次派成績表見家長，老師特登擺我最後見，從長計議諗吓點幫我小朋友囉！佢試過一次喺學校攞啲油噴劑，打火機喺前面，之後一點著，玩火就梗係唔得啦！我返到屋企問佢點解咁做？佢話因為下星期學校燒嘢食，佢想整一個火槍可以起火，佢個出發點係好，但唔可以喺學校做，佢當時就覺得好得意，最後教佢適當嘅時候做適當嘅嘢囉！

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教仔日「哦」夜「哦」

面對小朋友的曳事，森美坦言男孩子需要「哦」他們，但過程中仍然要悉心去教導，不要向兒子發脾氣，因為關係一差就難以修補，

因為你嬲、發脾氣，破壞咗個關係，你呢一世都搞唔掂，第二係要明白佢，同佢傾多啲，希望眼前再多啲選擇，我覺得保持一個好好嘅關係好緊要。

教女寵到上天

對於教女，森美認為要「寵上天」，有研究指女生的成績都是比較好，在美國女性機會增加了很多，有很多家長教女兒在工作、學業上更進取。不過，隨著女性讀書多了，在職場上的收入比男性高，結果女性著重了工作上的拼搏，卻錯過了適婚年齡，錯過很多感情，

我認為教女時，只叫佢用功讀書係唔夠，亦都唔好忽略工作同生活的平衡（work-life balance），以免後悔。

前世情人，始終有一日要嫁人，森美寵女兒都為了這個原因，她認為對個女好，將來她擇偶標準自然提高，會搵到個好老公，

她將來找對象都要有爸爸的standard，我對個女好好，好錫佢，會車佢，我老婆成日都話『我，你都唔車！你車個女啫！』我話梗係啦！我對佢好啲，咁佢搵好男人嘅機會就大，你個standard愈高，阿爸都咁對我，男朋友對我起碼要再高啲啦！所以男人一定要對個女再呵護啲，寵佢多啲，不過你自己諗啦！將來搵唔到男人唔關我事呀！哈哈……

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身為長兄的森美，不單對前世情人緊張，連帶妹妹的感情世界都要管一管，他憶起妹妹首次帶男朋友見家長，他看到對方留長髮即問，「讀書叻唔叻㗎？得唔得㗎？」令對方相當尷尬。

我好緊張妹妹，妹妹同我講『我哋諗住結婚！』我爸媽喺度，佢哋都未出聲，我第一個講，『你哋諗清楚未㗎？』哈哈……我妹夫當時呆一呆，以為我反對，嗰時真係好錫個妹，你都希望佢好吖嘛，我真係叫佢諗清楚未，唔知點解會講句咁嘅嘢，佢都係一個好嘅男仔，長頭髮係再細路啲嘅，妹夫係好好，只不過係緊張囉！依家唔會喇！

緊張大師的森美，當年對妹妹擇偶已經過分緊張，問到他會否將這套套用在女兒曦童身上，雖然他笑稱不會，更明白現今對愛情的重要，「愛情係咁，佢要滑鐵盧都係佢自己嘅造化，自己嘅學習就算好唔好，都係佢嘅學習。」

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記者︰林碧洋