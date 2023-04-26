【元朗謀殺】七旬翁被斬死4人涉謀殺等罪　2人涉妨礙司法公正准10萬元保釋

▲ 4男涉元朗7旬翁被殺案，今於屯門裁判法院提堂。資料圖片

七旬翁於3月底凌晨在元朗遭多人斬傷，送院後不治。涉案4男被控謀殺或串謀妨礙司法公正罪，今午（26日）被解往屯門裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至7月5日再訊，待警方進一步調查及等候死者的驗屍報告。其中兩名被控串謀妨礙司法公正的被告，准以10萬元保釋外出候訊。

4名被告為許光耀（65歲，商人）、林智曜（32歲，汽車技術員）、蘇世文（30歲，地盤工人）及黃浩然（33歲，汽車技術員）。

最新影片推介

許及林被控於2023年3月29日，在元朗康樂路2-7號外和其他不知名的人一起，謀殺中國籍男子陳廣權。林另與蘇及黃，被控於同年3月29日至30日期間，在香港某處與其他身份不明的人串謀妨礙司法公正，即處理涉及一宗謀殺案中所使用的私家車。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查及等候驗屍報告。許、蘇及黃有保釋申請，除許外，主任裁判官蘇文隆批准另外兩人以10萬元保釋，不得接觸控方證人，不得離港，以及每天到警署報到，案件押後至7月5日再訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣