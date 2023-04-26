【審計報告】香港設計中心數次違反撥款協議　將380萬人手行政開支列項目贊助

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審計報告指出，設計中心數次沒有遵守其與政府簽訂的撥款協議，如設計中心未經管制人員批准，在201/19至2020/21年把380萬人手、間接費用及行政開支列為向設計#香港地項目提供的非現金贊助，獲發警告信；另2022年1月，創意香港也有去信設計中心，對該中心在在2020年未經授權而從2個創意智優計劃項目的指定銀行帳戶調撥資金的2宗個案，表示嚴正關注，強烈促請設計中心審慎檢討現行的會計及財務程序，並落實各項所需的內部監控及保障措施。

另外，根據政府與設計中心簽訂的撥款協議，如贊助者和捐款者提出的條款及條件與設計中心的工作目標相符，設計中心可接受有關贊助和捐款。審計署審查，設計中心在 2017/18至2021/22年度間所舉辦5項旗艦計劃的贊助記錄，發現中心沒有就處理贊助的程序訂立指引，故處理贊助的方法也存在差異，例如中心與部分贊助商簽署特定協議，當中詳列提供贊助的條款及條件，但與其他贊助商則簽署贊助回條，以確認有關贊助的價值和類別。審計署同時審查旗艦計劃 的100份贊助回條，發現其中36份是贊助商在獲贊助的計劃開始後才簽署，延遲了1至338天不等。

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設計中心的設計培育計劃和時裝培育計劃會在為期2年的培育期內，為培育公司提供黃竹坑或九龍灣培育中心內的現成工作空間。審計署去年10月到訪2間培育中心審查其中培育公司審查使用情況，發現2個中心共69個工作空間中，只有2個有人在場。

另外，創意香港要求設計中心確保個別工作空間的空置期不會超過7個曆日，並向設計中心指出，在沒有充分理由的情況下空 置工作空間超過1個月如同浪費公帑，是不可接受的。審計署審查了在 2018/19至2021/22年度間工作空間的空置情況，留意到每年有6至23個工作空間的空置期達1個月或以上，而1年內的空置期則介乎1至7個月之間，平均為3個月；每年的工作空間總空置月數，即每個工作空間的空置月數總和，介乎17至86個月之間。

審計署又指，創意香港曾委聘顧問評估培育計劃的成效，2020月發表的評估研究報告中指出，培育公司未有充分使用工作空間的情況嚴重，原因是培育公司認為工作空間面積太小等，建議應重新構思提供工作空間的安排，同時重整工作空間的環境，例如應提供更多開放式空間等，惟審計署也發現，設計中心並無就顧問的意見和建議採取跟進行動。

審計署也發現，政府與設計中心訂立的撥款協議並沒有加入與維護國家安 全相關的指引和規定。審計署認為，文體旅局需要在日後的撥款協議中，就涉及維 護國家安全的事宜加入指引和規定，以加強規管。

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記者：黃小冰