【機場城市】海天客運碼頭辦新線連接廣州琶洲　船程2小時可免出入境轉乘航班

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香港國際機場海天客運碼頭將於周五（28日）開始，試運廣州琶洲快船航線，連接香港機場禁區與廣州中心城區。新航線可讓國際商務人員、會展業界人士及廣州旅客，經香港機場來往廣州及世界各地。

琶洲口岸位於琶洲港澳客運碼頭，毗鄰中國進出口商品交易會（廣交會）展館，屬廣州海珠中心地帶，匯聚多家電子商務企業總部。

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新航線推出後，旅客可經海天客運碼頭，無縫接駁海空交通。舉例指，旅客可在琶洲口岸預先登記、辦理出境及行李直掛手續，並領取登機證，然後乘坐快船，約2小時便可直達香港國際機場禁區内的海天客運碼頭，直接前往登機，過程中無須辦理一般香港出入境和海關手續。

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰表示，今年初開始，經香港機場往來內地與海外地區的旅客量持續上升，琶洲新航線將為大灣區及國際旅客，特別是參與廣交會的人士，提供更便利的交通選擇。

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記者：陳梓蔚