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【MIRRORXERROR】Lokman+ Dee+Alton做老闆　斥資百萬開餐廳以美食治癒人心

娛樂 18:30 2023/04/26

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

MIRROR成員王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）及ERROR成員何啟華（Dee）在今日（4月26日）齊榮升老闆，3人共同創立的泰式餐廳「泰鳩」，今天正式於旺角開幕，他們一同主持開張儀式，並解說「泰鳩」由來及創業心路歷程。

而梁祖堯、李健宏（KB）以嘉賓身份到場支持，3位老闆的數十名粉絲亦到臨撐場打氣。

投資7位數字

Dee、Alton及Lokman殺入旺角開設親民餐廳，表示服務宗旨務求提供優質泰國特色美食外，最重要是食得開心，切合他們在演藝事的中心思想，每個工作演出，給予受眾的目的就是娛樂大眾，讓大家有歡樂的感受，到臨「泰鳩」亦渴望所有顧客皆有樂在其中，食得開心的經歷。

3人透露是次投資7位數字，Dee表示：「希望半年至1年後可以開設分店。」Alton透露：「最緊要大家食得開心，成功就有第二間。」

Lokman笑言：「分店一定想開，一眾兄弟到來幫襯一定唔使錢，朋友就要錢。」Dee笑言：「嚟到先知自己係係兄弟定朋友，哈哈。」

解構店名「泰鳩」由來

他們表示期望每區可開一間，而開業前已有試食及微調，為開業前做足準備。Lokman並透露，女友有為其新店試食，他說：「女友一定撐，我哋最大眾化味道，亦想請一班兄弟上嚟食兄弟。」

3位老闆在開張儀式中，解構店名「泰鳩」由來，曾有野史記載一個泰國東南部某鄉村傳說，當時當地傳來一個怪病，令小朋友不斷เกา(泰文: เกา即抓癢，音: Kau)。

之後有一位廚師經過，推崇美食食療，以驚為天人嘅廚藝為當地嘅村民帶嚟美食同時辟除怪病，當時嗰位廚師被村民追捧係神靈化身，其中海南雞最令人食過返尋味，更有小朋友創下一口氣食咗九隻雞嘅紀錄，繼而升官發財，野史稱為九鳥食神。

經過多年之後呢個傳說嚟到我哋香港，我哋取其形、取其聲，用廣東字-「鳩」去傳承呢一份民間嘅愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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