【關注SEN】8歲自閉女兒路經五金舖哭鬧1小時　港媽苦無對策獲支援走出困境

▲ 港媽Ann（左）育有自閉女兒，獲支援受訓學識跟孩子溝通。

每位自閉兒不一樣，要配合狀況有相應的訓練治療。港媽Ann育有8歲自閉女兒May，May現時能在主流小學讀小一，是母女經過很多努力和付出得來的。

自閉女兒聲音敏感

現年8歲的May評估結果為自閉症、言語遲緩及整體發展遲緩，而大小肌力都比較弱，她另一方面有感覺訊息處理困難，對聲音寧舍敏感，經過五金舖有鋸鐵聲會掩耳及哭鬧， 加上不懂表達，曾試過哭鬧一整個小時，令媽媽不知所措。

May約3歲時，家人把握黃金訓練期，2018年入協康會E位（早期教育及訓練中心）接受訓練。照顧者媽媽Ann很想與女兒互動，一度苦無方法，亦在協康會接受支援，參加了協康會家長資源中心的社交溝通親子訓練課程，跟導師一對一訓練，學會方法跟女兒溝通，例如不要馬上指正小朋友錯處，用另一種方式表達，令小朋友樂於與媽媽玩耍，親子關係大改善。

最新影片︰

照顧者壓力大

照顧SEN（特殊教育需要）孩子時有灰心、激心的時候，Ann參與家長資源中心的講座和靜觀的減壓小組，認識到同路人，互相扶持。

另有一位育SEN孩子的媽媽阿樂（化名）是全職顧者，家有兩位SEN兒，小兒子Jimmy現時約5歲讀K3，有自閉症譜系障礙，現於協康會接受早期教育及發展中心的服務。長子則就讀小四，有ADHD及讀寫障礙。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

媽媽帶兩兒出街很大壓力，試過被旁人責備她不懂教小朋友，令她很難受及無奈。此外，阿樂照顧孩子日常如吃飯和洗澡等亦充滿挑戰。阿樂確診情緒病，需服食精神藥物，服藥會易攰及專注力下降，未能全力兼顧家務。 她在協康會接受支援，社工會定期主動約阿樂，關心需要及聽她傾訴；除了情緒支援，社工姑娘知道阿樂在日常時間分配上會較亂，會教她怎樣分配時間，給意見去安排照顧日常。

港媽Ann及阿樂的經歷，引證了照顧SEN孩子面對很大挑戰和壓力，照顧者同樣需要獲社會關注及支援。

協康會支援SEN照顧者

協康會每年4月設「自閉症關注周」，今年公布了「自閉症人士照顧者服務需求」調查結果，了解本港各年齡組群自閉症人士的照顧者，使用由社區各機構提供的支援服務的情況。 單就協康會為照顧者提供的服務，包括有親職教育課程、個別諮詢或個案輔導、為照顧者提供情緒支援、關顧照顧者精神壓力等，另外讓照顧者建立互相支援網絡，經驗分享等。

協康會於2020年成立SEN家庭學院，另外有PACT®課親職教育課程，按每個家庭的需要，協助家長將訓練兒童社交溝通意欲及能力技巧融入生活中。而「同心家長會」有家長代表，一些家長獲邀出席會內不同的委員會或工作小組。

了解協康會自閉症關注周更多資訊【按此】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰顏紫燕