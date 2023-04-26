【審計報告】衞生署學生周年健康檢查出席率最低僅3成　有學生連續4年缺席

▲ (政府新聞處圖片)(資料圖片)

《審計報告》審查衞生署提供的學生健康服務，2017/18至今個學年，周年健康檢查的整體出席率介乎30至70%不等，當中中學生的出席率低於小學生，越高班級出席率越低，中六生出席率僅30%。署方表示，已採取多項措施改善，包括提供校巴服務，並向家長或監護人發電話短訊和電郵，提醒學生出席檢查，如果缺席可再安排約期。審計署則認為，衛生署要監察學生出席率，並探討進一步改善措施。

《審計報告》又提出，2017/18至今個學年，有314間學校獲邀參加青少年健康服務計劃，當中305間學校報名；由於衛生署只會邀請曾參加計劃的學校報名，因此全港506間中學當中，有172間最少5年沒有參加相關計劃，建議衛生署檢視邀請學校參與計劃的準則。 衛生署回應指，有興建參加青少年健康服務計劃，但沒有收到邀請信的學校，可以聯絡衛生署報名；署方亦會在人手和資源許可的情況下，聯絡其他學校推介計劃。

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審計處亦關注，疫情爆發令學校間歇暫停面授課堂、暫停開放，或只安排半日制上課，衛生署亦要派員協助執行防疫抗疫工作，嚴重影響青少年健康服務計劃下的外展服務，又指學校停課及缺乏定期社交活動，令學生情緒容易受影響。衛生署就指，學生健康服務，以至整個衛生署的人手短缺情況，近年一直嚴重；截至上月1日，學生健康服務的醫生和護士空缺數目，分別佔所屬人手編制的30%和10%，加上疫情影響令所有學校外展服務，分別間歇暫停17個月和15個月。署方指，會考慮今次審查的結果及建議，並顧及人手限制，繼續推行措施。

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記者：陳展棋





