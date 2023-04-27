【羽絨保養】轉季準備收起厚衣物　專家教5招正確清洗羽絨

▲ 準備轉季收起厚衣物，專家教5招正確清洗羽絨

轉季在即，是時候將冬季衣物收起，留待下一個冬天再出動。不少人會在收起羽絨前將它洗乾淨，但到底羽絨該如何清洗？洗衣商會秘書周漢強曾接受Topick訪問，分享5招正確清洗羽絨的方法。

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1. 大部分羽絨需乾洗

周漢強表示，羽絨水洗或乾洗視乎衣物標籤上的指示而定，但大多數羽絨均需要乾洗。乾洗的話，只需將羽絨拿到洗衣店交給職員，用含水量低的化學液清洗即可。如使用水洗的方式，放入洗衣機前可先把羽絨裝進洗衣袋內，利用滾筒的撞擊力把羽絨清洗得更為徹底，並保持羽毛的蓬鬆度。選擇手洗的話，則切忌大力洗擦，以免破壞羽絨面料及裡面的羽絨毛。

另外，由於羽絨外套多以鶴毛摻雜鵝﹑鴨﹑雞毛等填充而成，如有水分殘留在羽毛上，便有可能令羽絨發臭，而氣味亦難以清除，故需緊記徹底弄乾羽絨。

2. 使用中性洗衣液

周漢強並不建議使用洗衣粉來清洗羽絨，因為未徹底溶解的洗衣粉有可能殘留在衣服上；他表示可以選擇中性的洗衣液。另外，清洗羽絨時不應使用漂白劑和柔順劑，因為這些化學物質會對羽絨面料造成破壞，縮短其壽命。

3. 乾衣前需脫水

羽絨在清洗過後需要脫水，否則會加長羽絨乾衣的程序和時間。脫水之後可以把羽絨放進乾衣機內，以50度把羽絨烘乾1小時左右，烘乾後也要拍打羽絨令其保持蓬鬆。

4. 不宜用真空袋收藏羽絨

除了使用乾衣機，脫水後的羽絨也可以自然風乾。但紫外線溫度極高，切忌曝曬羽絨，將其「陰乾」即可。

不少人愛用真空袋把衣物壓縮後收藏。然而周漢強不建議使用此方法，因羽絨本身依靠羽毛間所困的空氣層來提升保暖度，真空壓縮會減低羽絨的保暖程度。而且經過壓縮後，羽絨面料的皺摺亦難以消失。如逼不得已需用真空袋來收藏羽絨，他建議只抽出6成空氣。

5. 拍打羽絨保持蓬鬆

清洗過後，待羽絨掠乾至 7、8 成時，均衡地輕輕拍打；全乾之後再輕拍一下，便可以保持羽絨蓬鬆。如果時間充裕，在穿着的前一晚用衣架掛起羽絨，待空氣重新灌入後便可維持其保暖功效。

戶外服裝品牌Patagonia太古城分店店長張達康（Sam）亦曾分享一招保持羽絨蓬鬆的秘訣。他建議清洗羽絨後、進入乾衣程序時，可以在乾衣機內加入網球或洗衣球，機器轉動時球體便會不斷撞擊羽絨，從而達到拍鬆羽毛的作用。Sam指出，拍打可令絨毛間的保暖層得而維持，從而鎖住暖空氣，並表示羽絨只要保養得宜，穿10年都不是問題。

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責任編輯：羅嘉欣