  • 22°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 19:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【五一黃金周】入境處料五一黃金周有461萬人次出入境　迪士尼樂園宣布4月28至5月8日每天開放

社會 19:16 2023/04/26

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（資料圖片）

入境事務處預測4月29日至5月4日勞動節假期期間，入境事務處預計約有461萬人次，經各海、陸、空管制站進出香港。

香港迪士尼樂園宣布，適逢五一黃金周是繼通關後首個黃金周長假期，樂園會在4月28日至5月8日期間，每天特別開放。

香港迪士尼樂園又指，由於反應熱烈，香港迪士尼的酒店房間在部份日子經已爆滿，賓客可到香港迪士尼官方網站查閱可訂房日子，亦建議賓客預先安排遊園行程。

同時，香港迪士尼亦全力在國際巿場進行推廣，管理團隊包括行政總裁莫偉庭、銷售及市務部，正身處東南亞包括泰國、菲律賓等地宣傳推廣，並會繼續與旅發局、業界及企業夥伴合作推廣香港的世界級娛樂體驗。

入境處今日表示，今年勞動節假期期間，預計約有461萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。當中約84.9%旅客，會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境較為繁忙的日子為4月29日，出境人次達35.9萬，而入境高峰期為5月1日，入境人次達42.2萬。

入境處估計，假期期間羅湖將會是最繁忙的管制站，約有113萬人次進出香港，即每日平均約18.8萬人次。而落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均約有13.4萬及9.2萬人次出入境。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【可持續發展】迪士尼實施多項節能減排措施　逾75%照明系統採用LED燈
12:59 2023/04/18
【可持續發展】迪士尼實施多項節能減排措施　逾75%照明系統採用LED燈
【開心香港】2萬名學生及家長可獲迪士尼門票　表揚積極參與校外活動
23:46 2023/04/24
【開心香港】2萬名學生及家長可獲迪士尼門票　表揚積極參與校外活動
【迪士尼】加州迪士尼「Fantasmic!」巨龍著火　全球迪士尼演出暫停火焰效果
22:58 2023/04/25
【迪士尼】加州迪士尼「Fantasmic!」巨龍著火　全球迪士尼演出暫停火焰效果

你可能感興趣

【可持續發展】迪士尼實施多項節能減排措施　逾75%照明系統採用LED燈
12:59 2023/04/18
【可持續發展】迪士尼實施多項節能減排措施　逾75%照明系統採用LED燈
【開心香港】2萬名學生及家長可獲迪士尼門票　表揚積極參與校外活動
23:46 2023/04/24
【開心香港】2萬名學生及家長可獲迪士尼門票　表揚積極參與校外活動
【迪士尼】加州迪士尼「Fantasmic!」巨龍著火　全球迪士尼演出暫停火焰效果
22:58 2023/04/25
【迪士尼】加州迪士尼「Fantasmic!」巨龍著火　全球迪士尼演出暫停火焰效果
Disney 樂園 香港 酒店 港珠澳大橋 旅發局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命