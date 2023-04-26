【五一黃金周】入境處料五一黃金周有461萬人次出入境　迪士尼樂園宣布4月28至5月8日每天開放

▲ （資料圖片）

入境事務處預測4月29日至5月4日勞動節假期期間，入境事務處預計約有461萬人次，經各海、陸、空管制站進出香港。

香港迪士尼樂園宣布，適逢五一黃金周是繼通關後首個黃金周長假期，樂園會在4月28日至5月8日期間，每天特別開放。

香港迪士尼樂園又指，由於反應熱烈，香港迪士尼的酒店房間在部份日子經已爆滿，賓客可到香港迪士尼官方網站查閱可訂房日子，亦建議賓客預先安排遊園行程。

同時，香港迪士尼亦全力在國際巿場進行推廣，管理團隊包括行政總裁莫偉庭、銷售及市務部，正身處東南亞包括泰國、菲律賓等地宣傳推廣，並會繼續與旅發局、業界及企業夥伴合作推廣香港的世界級娛樂體驗。

入境處今日表示，今年勞動節假期期間，預計約有461萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。當中約84.9%旅客，會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境較為繁忙的日子為4月29日，出境人次達35.9萬，而入境高峰期為5月1日，入境人次達42.2萬。

入境處估計，假期期間羅湖將會是最繁忙的管制站，約有113萬人次進出香港，即每日平均約18.8萬人次。而落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均約有13.4萬及9.2萬人次出入境。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚