【易通行】青沙收費廣場行車線將減至4條　運輸署料不會造成瓶頸

▲ 青沙管制區將於下月7日實施「易通行」不停車繳費服務。（林宇翔攝）

青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）將於下月7日（星期日）上午5時起實施「易通行」不停車繳費服務。屆時所有人手收費亭及快易通車道（Autotoll）將會取消，駕駛者可以透過繳費貼繳付隧道費，無須於收費亭停車或排隊付款。

青沙管制區收費廣場行車線減至4條

運輸署署理總工程師方崇傑指，青沙管制區將會在5月6日晚上11時開始實施臨時交通安排，而5月7日凌晨2時至5時，尖山隧道、沙田嶺隧道、大圍隧道及相關連接路將會臨時封閉，以更換交通標誌和道路標記。他提醒，駕駛人士在相關時段可使用獅子山隧道及大埔公路來往沙田和九龍西。

運輸署首席運輸主任何均衡指，現時往九龍及沙田方向的收費廣場有9條通道，其中分別有7條及6條為人手收費通道，2條及3條為快易通（Autotoll）收費通道。「易通行」實施後，原有的9條收費通道將會被取消，由四條行車線取代，其中一條共專營巴士使用。駕駛人士沿行車線直走，即可到達尖山隧道，沿途會有「易通行繳費，不用停車」的指示牌，提醒駕駛人士不用停車。青沙管制區的收費感應器位於尖山隧道近九龍出入口的龍門架，沿途會設有清晰指示牌，提醒駕駛人士將會進入「易通行」收費區。車主只需安裝車輛貼、開立「易通行」戶口，以及設定自動繳費方式，系統就會自動在戶口扣除隧道費，並會以短訊通知車主。

龍門架會透過無線射頻識別技術(RFID)，配合自動車牌識別技術及閱讀途經汽車的車輛貼，車輛毋須停車即可繳費。龍門架亦已安裝相關感應器量度車輛的長度和闊度，以及用閉路電視拍下和錄影車輛，供署方之後追回未能使用「易通行」的車輛的隧道費。

運輸署署長羅淑佩表示，「易通行」精髓在於毋須轉線及停下繳費，相信新安排不會造成瓶頸。她表示明白「易通行」是新科技，相信市民需要時間適應，初期會盡量幫助市民適應，並提醒若不開立「易通行」戶口，或不能享受大部分方便之處，呼籲盡快開立戶口。

沒有申請「易通行」的車主可以照常使用青沙管制區 逾期繳費需付175元附加費

羅淑佩表示，沒有申請「易通行」的車主，在5月7日後仍可以照常使用青沙管制區，屆時車主會收到繳費通知，需在14個工作日內在「易通行」網站繳費，或憑藉二維碼到便利店繳付費用。若逾期繳費，需繳付175元附加費。她建議車主將車輛貼貼在車輛的擋風玻璃上，同時不建議使用靜電貼，避免影響偵測的準確度。

羅淑佩指，青沙管制區平日每天車流量只有約6萬架次，而「易通行」實施首日為星期日，車流較少，不會有擠塞情況，運輸署緊急事故協調中心以會監察情況。 她又表示，會盡快公布將「易通行」擴展至城門隧道及獅子山隧道的日期，夏季會擴展至3條過海隧道，第三階段則在香港仔隧道和大老山隧道實施，目標今年內在所有政府收費隧道實施「易通行」。羅淑佩指，清拆收費亭需時，或需數個月完成，日後收費廣場多出的行車線，會用作擴闊巴士轉乘設施，當局亦會和相關部門研究，好好利用土地，如興建小型建築物。

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記者：吳穎嵛