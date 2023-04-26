【母親節2023】孝順仔女必睇母親節禮物提案合集　家品服裝+美妝護膚+珠寶鮮花禮盒

▲ TOPick為你精選推介母親節禮物。

母親節快到，如果你還未有頭緒準備禮物給「女王」的話，TOPick有好推介!即刻為你介紹以下13大母親節獻禮提議!

最新影片推介

1) The Korner鞋履 【了解更多】

▲ The Korner。(圖片由品牌提供)

6款全新夏日鞋履，採用適合夏季的材質而製成，包括：針織、絲質、環保皮革等物料，保持舒適感和透氣度。當中包括: 清新脫俗又高貴的Kozy Linen、斯文可愛的Kayi Knit Slippers、休閒時尚的Kari Leather Flats、貴氣簡約的Kristy Loafers及皇牌Kate Sandals。即日起至5月10日，更有8週年慶優惠，低至3折!

2) TREE 家居精品【了解更多】

▲ TREE。(圖片由品牌提供)

voyage托盤由設計師Dawn Sweitzer創作，這款多功能單品可放在入口處作收納盤、飲料托盤或飾物底座;手工編織籃子由天然纖維如藤和海草編織而成，多款設計、形狀和大小可供選擇，可作收藏毯子、咕𠱸或裝飾品之用; 木製餐具，從薯片和沾醬盤、家庭風格的碗到木板可選。

3) 周大福母親節珠寶系列 【了解更多】

▲ 周大福珠寶。(圖片由品牌提供)

長春花系列，飾品巧妙地勾勒出長春花的花瓣，並融匯心形線條與蝴蝶的輪廓，環抱珍珠，蘊含母愛的溫馨光芒。月季花系列以花瓣寓意母親和孩子間的一生羈絆，第一層表達著孩子出生時的喜悅、第二層則代表著伴隨孩子的無盡關愛、第三層象徵著母子之間的默契和理解、第四層則意味著孩子長大成人後對母親的感激與敬意。「情繫」系列，以四顆心組成心形鑲爪，代表親情、友情、愛情和自愛。配以T MARK美鑽，展示坦誠真摯的情感。

4) agnès b. CAFÉ & FLEURISTE鮮花首飾禮盒 【了解更多】

▲ agnès b. CAFÉ & FLEURISTE鮮花首飾禮盒。(圖片由品牌提供)

全新鮮花首飾禮盒，精緻的鮮花花盒內藏首飾小抽屜，為媽媽締造驚喜。同時特別推出一系列優雅法式鮮花束及花藝精品，加上兩款特別設計限量蛋糕及朱古力禮盒。5月期間在agnès b. 或SPORT b. 各分店作任何消費，更可憑單據上的優惠碼尊享母親節限定鮮花花藝85折優惠。

5) BLOOMS & BLOSSOMS鮮花束 【了解更多】

▲ BLOOMS & BLOSSOMS鮮花束。(圖片由品牌提供)

「永恆優雅」母親節系列，每個鮮花禮遇都象徵著母愛永恆的美麗。BloomIn Vase共有8款期間限定款式可供選擇; Bloom Bucket盛載精緻花卉組合，優雅桶身飾有手繪花卉插圖; Love Note花禮組合，裝飾在有知性詩句「HOLD ME CLOSE」的袋中，表達您的感激之情。另外，設有母親節工作坊。

6) Lucy's配飾 【了解更多】

▲ Lucy's配飾。(圖片由品牌提供)

Lucy's 母親節獨家925純銀項鍊禮盒，純銀抓鑽底座不易過敏，精緻切刻比擬鑽石更高折射率，魔法灰、斐紅粉精緻配色象徵母親溫柔，加上永恆花束，是母親首選之禮。

7) ARTISMI輕珠寶單品 【了解更多】

▲ ARTISMI輕珠寶單品。(圖片由品牌提供)

最時髦的母親節禮物，將青春活力注入珍珠設計，推出充滿童趣俏皮的輕珠寶單品。用形狀更多元靈活的淡水珍珠為主角，融合彩色碧璽等異材質，用於項鍊、手鍊、耳飾上，更顯年輕。即日起至5月20日可享指定商品9折優惠

8) LEGO®盒組禮物 【了解更多】

▲ LEGO®盒組禮物。(圖片由品牌提供)

LEGO® Icons系列10313 Wildflower Bouquet及10280 Flower Bouquet由超過17種不同的樂高組件構成，具有逼真的形態和色彩，獨一無二的永生花藝佈置。LEGO®迪士尼系列盒組，還原迪士尼和彼思電影場景，最適合擁有一顆公主心的媽媽。LEGO® Art 系列套裝，以過千塊顆粒重現精湛畫作，設計出你們的專屬圖案裝飾。

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9) Chloé香水 【了解更多】

▲ Nomade Jasmin Naturel Intense香氛。(圖片由品牌提供)

由100%純天然香水成分調配而成的Nomade Jasmin Naturel Intense香氛。茉莉花香、棗的甜香和梨香，展現豐盈複雜的香氣。加上雲呢拿和醇美的檀香，令香調更加細膩誘人。

10) FRAGRANCE HOUSE香薰【了解更多】

▲ FRAGRANCE HOUSE香薰。(圖片由品牌提供)

玫瑰與綠茶香薰，馥郁的玫瑰伴隨著蜜糖淡香，加上淡淡的綠茶茶韻，令花香層次更豐富;薰衣草香薰有舒緩焦慮功效，能有效放鬆緊張情緒、改善睡眠，尤加利有添淨化作用;白麝香，氣味中性，給人簡單乾淨感覺。

11) Vestiaire Collective 【了解更多】

▲ Vestiaire Collective 優惠。(圖片由品牌提供)

推出限時獨家優惠，讓你在舊物中尋找新鮮感。新會員及賣家更尊享迎新優惠，以優惠碼WELCOMEVC於首次購物滿港幣$2,500元可即減港幣$350元，大家於首張金額低於港幣$10,000之賣單免收平台費。

12) TESTONI皮鞋【了解更多】

▲ TESTONI皮鞋。(圖片由品牌提供)

母親節期間，即日至5月14期間於任何一間TESTONI分店購買任何女性鞋具、袋、成衣系列，消費滿港幣$5,000送港幣$150 LADY M蛋糕現金劵;消費滿港幣$12,000送價值港幣$3,900卡片套。

13) SK-II護膚組合 【了解更多】

▲ SK-II 精選護膚套裝。(圖片由品牌提供)

Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）即日至5月28日期間推出多重驚喜禮遇。皇牌產品包括煥新升級光蘊臻采煥亮精華、護膚精華（神仙水）、SKINPOWER能量精華霜、 皇牌護膚套裝等，讓肌膚有效提亮、減黃及淡斑，並做好轉季準備。

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責任編緝：張懿慧