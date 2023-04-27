【唔係菜呀】鄧添樂從小沒有四大長老照顧　「忍笑奇才」邊做邊學冧爆老友記

▲ 港台第五台節目《香江暖流》主持鄧添樂因為一段婆婆rap菜片而爆紅，他接受訪問透露一班老友記玩遊戲的可愛趣事。

「生菜、白菜、芥菜、菜心……」香港電台第五台節目《香江暖流》的遊戲環節「極速15秒」近日爆紅，事緣其中一集聽眾林婆婆聽錯問題狂講蔬菜名，主持鄧添樂忍笑而不失禮貌，片段為港人帶來歡笑。33歲的鄧添樂感謝林婆婆熱心參與及網民支持，他坦言不少人恭喜他上位，但他從8年前加入第五台開始，從沒有想過要紅，只是一心想服務聽眾，尤其是一班老友記。

忽然爆紅緊張到失眠

「如果不是有林婆婆，我現在都不可以坐在這裏做訪問，我訪問人就多。」聲線溫柔的鄧添樂接受TOPick專訪分享做長者節目的趣事，並大談自己的成長經歷。阿樂坦言，因為這段片自己突然成為焦點覺得好緊張，有點茶飯不思，甚至失眠。

我從不是一個高調的人，有很多舊同事、舊同學和很久不見的人傳訊息給我，反應都是正面的。他們紛紛恭喜我，甚至有人說︰「你紅喇！」但我要好認真地說，我不是要搏紅的人，只是剛好有人認識而已。反而不少人讚我專業，把聲好好聽，這是值得高興的。

▲ 阿樂因為「唔係菜呀」爆笑片段走紅，但他說其實自己好少食菜，對蔬菜名也不太熟悉。（陳慧安攝）

保持尊重長者的心

很多網民大讚阿樂對林婆婆有耐性，忍笑又不失禮貌，阿樂笑言面對鏡頭和長者們，他提醒自己要保持微笑和有耐性，最重要尊重長者。「他們年紀較大，聽力沒有我們這麼好。我要保持尊重他們的心，如果我一邊做節目一邊取笑他們，他們就會覺得，我打上來玩遊戲，為甚麼要被你笑？」

至於有很多網民質問，為何林婆婆把「歌唱組合」講錯「蔬菜組合」時，阿樂不嘗試糾正她？或者一開始就解釋清楚「是唱歌的組合」，阿樂解釋這始終是一個遊戲，要分勝負，如果他講得太多，甚至舉例，就會對另一參加者不公平了；而且節目是直播，有很多事情需要控制。

她回答蔬菜時我心想……弊了，她真的聽不清楚……所以大家見到我有一下是掩著嘴巴，其實我是吸一啖氣，回神過後再講。但不行了，我一說話最後還是忍不住破功（笑了出來）。

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有網民發現林婆婆「翻啅」成功，數出多個海產食物名稱，終於贏得超市現金券。阿樂解釋節目開放給聽眾重複參與，但不能相距太密，所以林婆婆兩次參加已相隔了一段時間。他估計有人想打電話來玩「極速十五秒」，故翻查過往集數，看中了林婆婆的有趣片段而傳揚開去。

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林婆婆是最可愛聽眾之一

從網民整合的片段中，見到阿樂主持過很多集數，當中有很多爆笑場面。阿樂笑言林婆婆是其中一位最可愛的聽眾，另有很多老友記的蝦碌事，例如問男歌手就答「汪明荃」，問女藝人就講「鄭少秋」。他笑稱老友記一緊張就會一口氣講答案，他大致把參加者分為三大類，第一類是林婆婆的積極型；第二類是放棄型，一聽到問題直接答「我唔識喎」；第三類是智囊團，被阿樂形容為環迴立體聲。

無端端遠處聽到有人說「乒乓波」，參加者就接著說「乒乓波」，之後遠處再聽到「籃球」，他就答「籃球」……這種情況我每次都會說︰「聽到你有軍師，下次不知道應否計你出貓呀！

▲ 阿樂在港台做節目以服務聽眾為主，從沒想過要大紅大紫。（陳慧安攝）

任職港台8年 每天緊守崗位

今次節目引來廣泛關注，令阿樂更慶幸自己一直緊守崗位，沒有看輕每一次工作。「我剛入行不久，我好心急想盡快做到主持，後來發覺在每一個崗位、每一個時刻，做好本分才是最重要，就像今次片段，我沒有預計過會有人看到，但慶幸自己每一日、每一分、每一秒，都做好本分。」

影片還讓他意外獲得新的工作機會，包括政府部門邀請他拍攝影片，是他從沒想過有機會接觸到的事。最初從香港珠海學院新聞及傳播學系畢業後，在老師推薦下認識了大師兄何重恩，當時何重恩正發掘年青人加入港台工作，阿樂一向覺得做DJ好有型，便答應加入港台第五台，一做8年。

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阿樂從第一天已知道，第五台是一條以長者為目標聽眾的頻道，一心以服務聽眾為主，沒想過要出名走紅，「我們不是要做嘩眾取寵的事，反而我們會認真考慮聽眾需要甚麼。」他最初以接線生的身分工作，慢慢結識了很多忠實長者聽眾。

一聽他們的電話，我就會問「是否王婆婆呀？想聽咩歌？想講啲咩呀？哦……你最近咁呀？」還有一些「阿乜哥」打來，我知道他經常帶太太周圍玩。最驚喜是有海外聽眾打來，美國、台灣、瑞典都有！

▲ 阿樂（左）有個大家庭。（受訪者提供相片）

有4個家姐 沒有4大長老

雖然阿樂生於一個大家庭，上有4個家姐，他是孻仔，但四大長老早已在他出世前已離世，所以他是加入港台後，才慢慢學懂與長者相處。他會接電話聆聽他們的故事，了解他們喜歡什麼歌、講什麼話題等；他又會訪問社福機構及社工，從中了解如何與長者溝通。

阿樂最有印象與長者們一齊去嶺南大學扮參加Ocamp迎新營，又去長者中心教他們用facebook、拍攝影片等。他更去勻十八區介紹不同社區的長者友善設施，「其實做長者節目都可以講娛樂、時事資訊，又可以拍片，走訪地區期間認識很多人，他們帶給我很多故事，全部都是有趣的經歷。」

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珍惜與父母的相處時光

在外面學懂與長者相處，回家也懂得珍惜與父母的時光。阿樂指爸爸做小巴司機好繁忙，因此與媽媽相處時間較多，他亦有分享工作點滴，獲媽媽提點與公公婆婆說話一定要有禮貌。阿樂坦言自己如很多子女一樣，面對家人會表露出自己最真實一面，會經常為小事吵架。但他聽過很多老友記的離離合合故事後，就反思自己既然可以和老友記做朋友，為何回家還要浪費時間與媽媽吵架？

我現在沒有年青時這麼衝動，個人比較冷靜，以前媽媽說話時我會頂嘴，現在縱使內心覺得不好，但都說「好好好」，退一步海闊天空。

有關鄧添樂的學歷與4個家姐的成長經歷，請留意下一集專訪。

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記者︰林綺玲