【五一黃金周】旅監局將加強巡查旅遊景點　延長求助熱線至朝9晚11

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旅監局分別於本月3日及24日，出席由旅遊事務署召開，與勞動節假期接待旅客有關的跨部門會議。為監察入境旅行團的活動情況，並保障入境旅行團旅客的權益，旅監局在勞動節假期期間（4月29日至5月3日）會加強執行一系列特別措施，包括：

在較多入境旅行團活動的旅遊景點、註冊商店及餐飲處所等巡查，並向旅客和導遊提供協助

提醒持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定

敦促旅行代理商與各持份者採取適當措施做好人流和旅遊巴管理等協調工作，盡力減少旅遊活動對社區構成的影響

與相關政府部門及業界等持份者保持緊密溝通和聯繫。

而在勞動節假期期間，旅監局會延長求助熱線 3698 5900 的服務時間至早上9時至晚上11時。

在勞動節假期期間，政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括人流管理、增加旅遊巴泊位、加密交通班次等安排。多區民政事務處會密切留意在勞動節假期期間區內的旅客人流情況，並會因應實際情況加強相關地點的管理。各主要旅遊景點亦會作出人流控制安排。

政府發言人指，預期4月29日至5月3日的過境客流將會遠比平日繁忙，為減低各陸路邊境管制站於早上及晚上繁忙時間的擠塞情況，我們呼籲計劃進出香港的內地旅客和香港居民盡量於非繁忙時段過關。

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記者：陳梓蔚