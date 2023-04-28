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【回鄉證】陳國基：延長有效期安排史無前例　議員倡增人手延辦公時間處理

政治 15:33 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

政務司司長陳國基。（資料圖片）

國家出入境管理局今日宣布，下月8日起，延長部分港澳居民來往內地通行證、即回鄉證的有效期，至今年12月31日。各界對措施均表歡迎。

在京訪問的政務司司長陳國基形容，相關做法史無前例，呼籲證件過期的市民，利用未來幾個月時間，盡快在香港或到內地指定地點續期。

民建聯指，據統計，已有超過100萬名港人的回鄉證過期，曾就此事向特首李家超、全國人大常委會、港澳辦、中聯辦、出入境管理局等相關部門領導反映情況，近日與港澳辦主任夏寶龍會面時，亦提及港人的實際需要。

民建聯回應內地放寬回鄉證有效期。（民建聯供圖）

對於國家出入境管理局延長回鄉證有效期，民建聯認為可即時全面解決港人預約更換回鄉證週期長的問題，讓港人能如期往返內地進行各項活動，而學校亦能順利安排公社科考察團，感謝中央和各部門領導及中旅等機構對事件的高度重視和協助，亦感謝港府和內地部門進行及時有效的溝通。

工聯會立法會議員黃國。（資料圖片）

工聯會理事長、立法會議員黃國認為延長有效期安排，有助紓緩回鄉證大排長龍的問題，不過，他建議相關部門增加人手及延長辦公時間加快處理換領需求，未來亦應考慮電子化，提升換證效率。另外，黃國指出，現時回鄉證與內地居民身份證的格式有分別，建議當局將這兩類證件格式標準化，方便持回鄉證的港人在內地辦理事務。

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責任編輯：林曉君

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